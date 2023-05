Aleida Núñez presume sus encantos usando escotado body y shortcito

La sensualidad de Aleida Núñez nuevamente arrebató suspiros entre seguidores de Instagram gracias a que compartió unas fotografías en las que se le ve usando un candente atuendo que resalta su torneada figura.

Hace unos días, la actriz y cantante mexicana publicó tres imágenes donde aparece posando de frente y de perfil parada en una escalera mientras presume sus encantos enfundada con un modelito total black que consta de tacones, escotado body y un shortcito, look que hizo resaltar su “pechonalidad” y piernones de tentación.

Como era de suponerse, las instantáneas de la también empresaria han conseguido más de 59,000 ‘me gusta’.

Desliza para ver todas las fotos

Por si no fuera suficiente, Aleida Núñez también aprovechó para subir un video de la participación que tuvo en el carnaval de Veracruz, México, donde la ex participante de ‘La Casa de los Famosos 3’ se divirtió bailando y conviviendo con algunos de los asistentes que se dieron cita en el evento. Además de acaparar miradas con su ajustado y escotado bodysuit color azul de corte alto que apenas pudo cubrir lo más íntimo y contener sus prominentes caderas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Sigue leyendo: