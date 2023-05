Gobierno de Ecuador exhorta a sus ciudadanos a evitar una migración irregular a Estados Unidos

El Gobierno de Ecuador exhortó a sus ciudadanos a evitar que realicen un proceso migratorio a Estados Unidos de manera irregular, aclarando que el fin del Título 42, una medida que permite las expulsiones en caliente, no supone una etapa en la frontera más flexible o más permisiva. El Ministerio de Exteriores afirmó que esto implica riesgos para la vida y la dignidad humana.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que el fin del Título 42 ocasionará una situación compleja durante un tiempo en la frontera con México. Por lo que las autoridades ecuatorianas afirman que el fin de la medida no implica, de ninguna manera, la apertura de las fronteras estadounidenses ni la flexibilización de entradas a ese país ni la implementación de procesos de reunificación familiar.

El pasado viernes El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo desde la frontera Sur de Estados Unidos que el fin del Título 42 no significa que la frontera estará abierta para la inmigración irregular. “La frontera no ha estado abierta, y no estará abierta después del 11 de mayo“, dijo el pasado viernes.

Ecuador también recortó que ahora Estados Unidos aplicará, de ahora en adelante, el Título 8 que implica expulsiones rápidas y masivas de los ciudadanos migrantes que incumplan la normativa estadounidense de ingreso a ese país. Además, las autoridades de Ecuador resaltaron que quienes sean expulsados no podrán solicitar una visa ni regresar a los Estados Unidos por un periodo de cinco años, e inclusive, si reinciden en ingresos irregulares, estarán sujetos a juicios penales.

Los ecuatorianos representan la tercera nacionalidad con mayor presencia de personas, en la selva del Darién. De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá, al menos 16,992 ecuatorianos cruzaron la selva para dirigirse a la frontera Norte de México desde enero hasta abril de 2023.

Con información de EFE

