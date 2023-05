Hispano acuchilló a una joven y robó su teléfono para ocultar evidencia: detenido y acusado en Nueva York

Jesse Rubio, joven de 24 años, fue detenido y acusado de intento de asesinato y otros cargos en la localidad Liberty de Nueva York.

Según la policía, Rubio es sospechoso de haber apuñalado a una mujer en North Main Street la noche del martes y luego haber robado su teléfono celular para deshacerse de la evidencia, informó News 12.

Un pequeño cuchillo fue recuperado en la escena del ataque, sucedido alrededor de las 9:35 p.m. del martes y Rubio fue arrestado poco después en Lincoln Place, según MidHudsonNews.

La víctima sufrió múltiples laceraciones y heridas y fue llevada en helicóptero al Westchester Medical Center para recibir tratamiento, publicó River Reporter. No está claro si la mujer no identificada conocía a su agresor.

Rubio también enfrenta cargos por delitos graves de robo, posesión criminal de un arma y manipulación de evidencia física. Quedó detenido en la cárcel del condado Sullivan sin derecho a fianza.