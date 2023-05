“Mientras yo viva voy a ayudarlo”, Julio César Chávez explicó la recaída de su hijo

El legendario boxeador mexicano Julio César Chávez se mostró afectado por la difícil situación que vive su hijo y explicó la recaída que acaba de tener hace poco, después de que el Junior había comentado que lo querían enviar a una clínica de rehabilitación.

Este miércoles, en una entrevista para ESPN con David Faitelson, Chávez padre explicó el momento por el que pasa el Júnior, la cual data desde hace varios años.

“Mi hijo Julio acaba de salir de un programa de recuperación donde estuvo un año internado y desafortunadamente sufre de depresión, se tomó un ansiolítico, tenía dos días sin dormir y empezó a delirar, se le inflamó el cerebro y volvió para atrás”, explicó su padre.

“Mientras yo tenga vida voy a ayudarlo, no voy a dejar que le pase algo, no voy a dejar que mi hijo se me muera. A mi hijo Julio le tiene que caer un rayo de luz para que entienda que no puede tomar, porque eso le detona y vuelve con sus mismas actitudes”, siguió comentando Julio.

Por su parte, Chávez Jr. afirmó en un video que subió a sus redes sociales que: “No he recaído todavía, he batallado mucho, se me ha antojado andar de vago y todo. Se me antoja recaer porque imagínate, uno va con la ilusión de ir a un lugar a que cambien las cosas”, explicó.

Pelea cancelada

Chávez tenía pautada una pelea de exhibición el próximo 24 de junio en Tijuana contra Erik Morales, la cual comunicó que tendrá que cancelar debido a que no se ha recuperado al 100% de su cartílago izquierdo.

“Informarles a toda la gente que no voy a poder a hacer la exhibición, definitivamente no he podido recuperarme de mi cartílago del lazo izquierdo muy pegado al corazón, no me siento bien y no les quiero regalar una mala actuación, hacer el ridículo. Mi cuerpo está cansado de tanto estrés, ha sido muy difícil, está muy cabrón, muy complicado”, explicó el boxeador de 60 años.

