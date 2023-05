Talento latino lidera la “The New York Empire State Tattoo Expo”

Por primera vez dos latinos serán los anfitriones del evento “The New York Empire State Tattoo Expo”, la exposición internacional de tatuajes más grande de Nueva York en donde se reúnen múltiples profesionales del arte de la tinta provenientes de todo el mundo, para mostrar sus estilos y técnicas.

El venezolano Yomico Moreno y el peruano Stefano Alcántara se ganaron el honor de liderar la importante reunión de tatuadores, organizada por la revista Inked, que se llevará a cabo del 12 al 14 de mayo.

Con una especialidad en el estilo de tatuajes realistas, Moreno, fundador del 1983 Art Studio en Brooklyn, utiliza los conceptos que le presentan sus clientes para así implementar ese realismo en sus diseños, los cuales han sido reconocidos a nivel mundial.

“Como en toda carrera artística, uno no para de aprender. El arte y los tatuajes evolucionan”, dijo Moreno, quien cuenta entre sus clientes a varios famosos, como el actor Dwayne “The Rock” Johnson y el cantante colombiano Juanes. “La industria de los tatuajes es muy cambiante y cada vez más se implementan nuevas técnicas”.

Yomico Romero creó el tatuaje “Evolución del Toro” para el actor Dwayne “The Rock” Johnson./Cortesía

Con más de 18 años de experiencia, el venezolano ha tenido la oportunidad de llevar sus tatuajes a Europa, América Central y América del Sur y ganado primeros lugares en convenciones de tatuajes.

“Los gustos de la sociedad cambian, entonces uno tiene que ir a la par con eso y ajustarse a las nuevas técnicas y tecnologías”, asegura.

Con “The Rock” Johnson trabajó para crear el diseño llamado “Evolución del toro” el cual fue documentado para las redes sociales, mostrando todo el proceso y significado de dicho tatuaje.

En las manos de los mejores

Este es el séptimo año que la exposición provee al público con la oportunidad de tatuarse con los mejores del mundo y además contará con talleres, espectáculos de estilo burlesco, presentaciones del Coney Island Circus Sideshow y actos de magia de parte de Plomo Magic. Los espectadores también podrán comprar diseños y accesorios, al igual que conectar con otros interesados en este arte.

“Este va a ser un año que viene con mucha fuerza y sorpresas que no teníamos antes”, agregó Alcántara, divulgando que le extendió una invitación a la exposición a uno de sus famosos clientes, el cantante Maluma, quien es uno de los patrocinadores de esta edición con su marca Contraluz Cristalino Mezcal.

Alcántara, fundador de Stefano ‘s Tattoo Studio en Ft. Lauderdale, Florida, tiene una carrera como tatuador de más de 20 años y ha sido parte de la exposición desde que comenzó en 2015. El artista peruano ve el tatuar como una “ceremonia” donde el cliente y el tatuador establecen un intercambio de energía.

Stefano Alcántara es el responsable de algunos de los tatuajes de Maluma./Cortesía

“No hay comparación de lo orgulloso que me siento como latino al estar junto a Yomico en ‘el ojo de la tormenta’ en el mundo del tatuaje”, agregó Alcántara.

Ambos artistas recomiendan que los interesados en tatuarse en la exposición contacten al tatuador que desean para así asegurarse de la disponibilidad y coordinar el diseño previamente, ya que el evento reúne a más de 7,000 asistentes durante los tres días que se lleva a cabo.

La exposición será en el New York Hilton Midtown (1335 Avenida de las Americas). El viernes 12 de mayo desde las 4 pm hasta las 12 am, el sábado de 12 pm a 12 am y concluye el domingo 14 de mayo de 12 pm a 7pm. Para más información y tickets, visite: https://www.empirestatetattooexpo.com.