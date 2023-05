“Acróstico” de Shakira: letra, significado y video de la nueva canción de la colombiana

Shakira presentó ayer su nueva canción “Acróstico”, tema con el que rinde homenaje a sus hijos Milan y Sasha. Al buscar en La Real Academia Española el significado de la palabra que la cantante utilizó como título de su nueva canción, nos encontramos con la siguiente explicación conceptual que explica que esta es una composición poética, la cual está constituida por versos cuyas letras iniciales, medias o finales forman un vocablo o una frase.

La balada en sí es una canción de amor con la que también expone el dolor que ha atravesado en los últimos meses, luego de su separación con Gerard Piqué, mismo del cual habló, hasta cierto punto, durante su entrevista con Enrique Acevedo para ViX +.

En este nuevo lanzamiento musical Mebarak confirma su transición emocional y cómo Milan y Sasha se han convertido en una especie de anestesia para superar el dolor ante la fractura familiar, cuya responsabilidad social y mediática ha recaído en Gerard Piqué, por la pronta relación de éste con Clara Chía Martí, a quien claramente el mundo ve con la segunda en discordia. La Tercera, así como otros medios del espectáculo identificaron a Clara Chía como la mujer porque la que Piqué se fue de casa y dejó a Shakira.

Ahora en sus versos, la colombiana reafirma que su objetivo máximo es la felicidad de los hijos que tuvo con Gerard Piqué y es que, como ella misma canta quererlos a ellos le “sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor”.

Letra completa de “Acróstico”

Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos, aveces corremos pero no llegamos.

Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar.

Aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte sólo para ti.

Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo; una sonrisa tuya es mi debilidad.

Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy; viniste a completar lo que soy.

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla…

Aprender a perdonar es de sabios. Sólo te sale amor de esos labios.

Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran.

Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Sí, he de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón.

Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo…

Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor.

Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy…

