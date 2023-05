Fernando Ortiz confiado en que las Águilas alcancen el título: “Dimos un paso importante a semifinales”

Las Águilas del Club América lograron recientemente una importante victoria 3-1 ante Atlético San Luis en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2023 de la Liga MX para ponerse a un paso más cerca de cumplir su sueño de levantar el título de campeón.

El entrenador de los azulcrema se mostró enfocado en seguir con el buen ritmo del partido y destacó que este triunfo en los cuartos de final representa una importante ventaja para lograr su objetivo de llegar a las semifinales; aseguró que será muy difícil perder la ventaja en el Estadio Azteca este sábado 13 de mayo.

“Dimos un paso importante y el otro paso es el sábado que viene. Ellos son conscientes que hicieron un partido esperado y planificado en la semana, salió tal cual. Hay que estar tranquilos, la serie no está cerrada; ellos tienen grandes jugadores y un excelente entrenador”, expresó en conferencia de prensa.

A pesar de estar confiado en el actual resultado, el entrenador sostuvo que el fútbol es de errores y aciertos, por lo que consideró que es de suma importancia no cometer ningún tipo de error en el próximo partido para mantener la ventaja de dos goles.

“Es fútbol, si no existieran los errores no sería un juego perfecto, es así. En la semana trabajamos para que los errores no sucedan, pero son para los dos equipos y es así. Jugamos un partido, inteligente, fuimos muy efectivos en el momento donde debíamos pegar, erramos muchos goles y algunas distracciones que analizaré cuando esté en Coapa para que no vuelvan a suceder el sábado. Quien crea que la fase está cerrada va a cometer un error enorme, el sábado deben salir de la misma manera”, destacó.

“La ilusión arranca en la primera fecha. La ilusión del aficionado no la puedo controlar, pero sí la ansiedad de querer estar de los jugadores. Dimos un paso importante, nos quedan 90 minutos en casa y los chicos deben saber que son 90 minutos donde debemos reafirmar lo que venimos haciendo”, aseveró Ortiz.

Con respecto a la expulsión de Israel Reyes en el partido de ida, Ortiz declaró que está analizando en colocar a Néstor Araujo como su suplente. Sin embargo, es una decisión que se sigue analizando.

“La expulsión de Isra seguramente hizo contacto en una jugada, no la he visto para analizarla. Tengo una plantilla donde yo considero que cada jugador que pongo a hacerlo de la misma manera y el que entre va a hacerlo mejor. Los jugadores que tengo son extraordinarios y estoy conforme con ellos”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Sergio Agüero revela el motivo por el que el Real Madrid siempre gana en Champions: “Se convierten en personajes de Dragon Ball Z”

–Caso Dani Alves: Se detalla el motivo de la jueza para negar su solicitud de libertad condicional

–Gerard Piqué recibe una alerta: Vidente revela detalles sobre su futuro junto a Clara Chía