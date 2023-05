Hallan cuerpo de mujer en cámara frigorífica de restaurante Arby’s en Louisiana

Autoridades de Louisiana se encuentran investigando una muerte sospechosa después de que se encontrara un cuerpo en una cámara frigorífica en un restaurante de la cadena Arby’s en la ciudad New Iberia.

El Departamento de Policía de New Iberia informó que la víctima, cuya identidad no se ha revelado, era empleada del restaurante en E. Admiral Doyle Drive, indicó KADN, cuya causa de muerte aún no se ha determinado.

“Así que fue un empleado el que descubrió a la mujer fallecida dentro de la hielera, (y) el difunto es un empleado del restaurante”, precisó Leland Laseter, capitán de la policía de New Iberia, al medio anteriormente citado.

Laseter agregó que, según información preliminar, si bien la muerte es sospechosa, se especula que haya ocurrido un accidente, por lo que no se espera que haya sido por un acto sucio. Sin embargo, el capitán aclaró que “nada está escrito en piedra todavía”.

“Una situación como esta es inusual, por lo que estamos tomando precauciones adicionales durante la investigación”, señaló Laseter a KADN. “(Nosotros) prácticamente hemos completado nuestro proceso en la escena del crimen. Después de procesar completamente la escena del crimen… esto no parece un homicidio, parece un accidente”.

Por el momento, las autoridades están esperando los resultados de la autopsia del médico forense, con el fin de determinar a la víctima y determinar la causa de muerte.

“Vamos a volver a examinar todas las pruebas mañana y van a realizar una autopsia para darnos la causa y la forma de la muerte. Así que hay algunos pasos más que debemos tomar antes de una determinación (final)”, dijo Laseter.

Las autoridades entrevistaron a varios empleados del restaurante, pero ningún sospechoso ha sido identificado por el momento.

Con información de Fox News

