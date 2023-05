Juan Osorio, expareja de Niurka Marcos, se defiende ante una denuncia por presunta violencia familiar

Después de más de siete años de haber concluido su relación sentimental con Juan Osorio, pues se había esfumado el amor que alguna vez los unió, Emireth Rivera sorprendió al presentar una demanda en su contra.

De hecho, trascendió que incluso ya se llevó a cabo una primera audiencia, en la Fiscalía de la Ciudad de México en donde la exmujer del productor de televisión lo acusa por presuntamente haber ejercido violencia familiar.

Al respecto, responsable en Televisa de proyectos como “El amor invencible” y “El último rey: El hijo del pueblo”, indicó estar imposibilitado de opinar sobre la querella, pero se dijo tranquilo, pues nunca ha sido un individuo que recurra a la violencia.

“Estoy en ese asunto, como comprenderás no puedo hablar al respecto, hasta que no tenga una resolución. Ustedes me conocen, no soy así”, declaró desde el interior del vehículo que conducía ante la presencia de varios medios de comunicación que lo esperaban a la salida de la televisora.

De acuerdo con el exmarido de la cubana Niurka Marcos, detrás de la denuncia presentada ante las autoridades existe cierto interés por ligar su nombre al escándalo.

“Eso tiene otro trasfondo, pero bueno. Esas cosas no se mencionan hasta que no se termina legalmente un juicio. En el momento que pase algo, lo que sea, lo daré a conocer; nunca me he escondido”, enfatizó.

Asimismo, Osorio advirtió que el resentimiento al verlo como triunfan sus proyectos en la televisión es otro de los factores que producen resentimiento en algunas personas sobre él.

“Lo que me deja muy tranquilo es que soy una gente que, por años, me conocen como soy. Y me extraña muchísimo, pero no me sorprende porque hay resentimientos, por lo que las personas tienen ese tipo de razones“, señaló.

Cabe señalar que entre 2006 y 2015, la actriz Emireth Rivera estuvo casada con Juan Osorio, pero en algún punto la relación se resquebrajó presuntamente por algunas infidelidades atribuidas al productor donde surgieron los nombres de actrices como Laura Vignatti, Kristel Kuri, Beatriz Morayra y hasta Niurka Marcos, pero nada de esto se logró demostrar.

“Ya no es parte de mi vida esa situación, me lastimó mucho y bueno, cuando se hace público nuevamente vuelves a revivir cosas que, por supuesto lastiman, pero ya es una historia cerrada para mí”, reveló la mujer que ahora presenta la demanda en contra de Juan Osorio durante una entrevista concedida hace tiempo al programa de televisión “Venga la Alegría”,.

