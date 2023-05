La Unión de Carpinteros y Contratistas abre las puertas a un futuro sólido

Como una mujer de 5’1′, no pensaba en mí como alguien que podría ser una carpintera buena. Pero, después un largo día en un trabajo que no me daba felicidad, pasé por un cartel publicitario de NEW (Nontraditional Employment for Women, por sus siglas en inglés; y Empleo No Tradicional para mujeres, en español), un programa de pre aprendizaje que ayuda a las mujeres a incorporarse a los oficios de la construcción. El cartel mostraba a una mujer fuerte, segura de sí misma, feliz y no muy diferente a mí. Entonces decidí que una carrera en los oficios de la construcción podría ser el camino para mí. Desde ese día, jamás he mirado hacia atrás.

Eso me hizo comenzar un viaje para convertirme en una aprendiz de carpintero de la Unión, luego en una oficial y ahora en una instructora en el Centro de Capacitación del Consejo de Carpinteros del Distrito de la Ciudad de Nueva York. Tras una carrera gratificante, puedo trasladar lo aprendido a la siguiente generación de neoyorquinos que construirán nuestra ciudad de manera segura y competente, al estilo de la Unión.

Estoy orgullosa de ejercer un papel en los programas de alta calidad de capacitación de la Unión. Estos programas de capacitación y tutorías integran de forma rápida a los nuevos miembros y hacen de la seguridad su máxima prioridad. La primera capacitación de cada aprendiz es un curso de seguridad de 40 horas que debe completarse incluso antes de que tengan permitido poner un pie en el lugar de trabajo. Cada miembro recibe capacitación en diversidad que promueve la aceptación y la inclusión, y hace que el sindicato sea un lugar mejor para todos. Este énfasis en la seguridad y el apoyo a la diversidad es una fortaleza entre los carpinteros y contratistas de la Unión.

Los programas de tutoría también juegan un papel importante en el camino, desde el inicio del aprendizaje, hasta la graduación. Los mentores guían a los nuevos miembros a través de los altibajos de su capacitación, comparten sus conocimientos y sabiduría, y hacen que los nuevos miembros se sientan parte de la familia de la Unión. Sé que sin mis mentores no estaría donde estoy hoy.

Tuve una instructora en particular que realmente me empoderó como aprendiz. Quería ser como ella, lo que me motivó a trabajar duro mientras me formaba. Después de 8 años de trabajo arduo, tomando clases adicionales y afinando mis habilidades, hoy estoy enseñando la misma clase, en la misma habitación que lo hizo mi antigua mentora. Encuentro que enseñar es un trabajo valioso, y siempre me alegra cuando un miembro nuevo me pide que sea su mentora. Incluso me he convertido en la Presidenta del Comité de Mujeres para apoyar aún más a aquellas que se unen a estos oficios.

Mi calidad de vida ha mejorado exponencialmente gracias a la Unión de Carpinteros y Contratistas, y me siento afortunada de poder facilitar algunas de esas mismas oportunidades para los nuevos miembros. Los carpinteros de la Unión reciben capacitación continua en habilidades y seguridad, buenos salarios, beneficios de salud de calidad y un plan de jubilación. Esa combinación de buenos salarios y beneficios sólidos hace que sea asequible para nosotros vivir donde trabajamos.

Antes de unirme a la Unión, solía retrasar la visita al médico cuando estaba enferma o tenía un dolor, por miedo a cuánto costaría. Ahora, tengo beneficios de salud de calidad para mí y mi familia. Pude criar a mi hija, mantenerla y ahorrar para mi jubilación. Incluso me convertí en la primera propietaria de una casa en mi familia, y estoy orgullosa de tener un lugar y llamarlo mío, en la ciudad en la que participé en su construcción.

Los carpinteros y contratistas de la Unión me dieron la capacidad de mantenerme a mí y a mi familia. Ahora, a través de la enseñanza, los carpinteros y contratistas de la Unión me han dado un propósito. Son buenos trabajos como el mío, los esenciales para una Nueva York asequible hoy y en el futuro.