Mujer mayor fue acuchillada por amiga dentro de Columbia University en Nueva York

Una mujer de 62 años resultó gravemente herida después de que su amiga de la misma edad la apuñalara repetidamente con un cuchillo de cocina dentro de un edificio de la Universidad Columbia en el Alto Manhattan (NYC) la tarde de ayer.

La víctima estaba discutiendo con su atacante, a quien los policías describieron como una conocida suya. En un momento la otra mujer sacó el arma y comenzó a atacarla poco antes de las 4 p.m. del jueves en la entrada del “Jerome L. Greene Hall”, en 435 West 116th St.

Woman, 62, stabs another woman, 62, on Columbia University campus: Police https://t.co/OBlpiaak4P pic.twitter.com/umN3gz2VUc — Eyewitness News (@ABC7NY) May 12, 2023

La atacante apuñaló a la víctima en el seno derecho, el muslo derecho, el hombro derecho, el cuello y la mano derecha. Fue trasladada de urgencia al Hospital Mount Sinai Morningside en estado crítico pero estable, según ABC News.

La mujer que la atacó fue detenida y los cargos en su contra estaban pendientes. La policía también recuperó un cuchillo de cocina en la escena.

Las involucradas no han sido identificadas, pero no tienen afiliación con la Universidad Columbia, según Columbia Daily Spectator. No está claro el motivo del ataque ni por qué estaban dentro del edificio donde funciona la escuela de Derecho.