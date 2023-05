Joana Sanz responde las críticas de sus seguidores y sale en defensa de Dani Alves

La modelo española Joana Sanz, quien actualmente se encuentra en medio de un proceso de divorcio con el futbolista brasileño Dani Alves, le brindó la oportunidad a sus seguidores para participar en una ronda de preguntas a través de su cuenta en la red social Instagram y donde terminó inmersa en una polémica por la actual situación del carioca.

Una de estas personas aprovechó la oportunidad para exponer su situación con la antigua estrella del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM, quien se encuentra en prisión provisional desde hace más de 100 días por haber presuntamente agredido sexualmente a una mujer de 23 años en la discoteca Sutton de la ciudad de Barcelona, en España.

“Y ¿cuándo piensas ponerte públicamente contra un supuesto violador?”, le preguntaron a Sanz en la ronda de cuestionamientos anónimos, por lo que no se conoce quien fue la persona que realizó esta duda.

“Estoy cansada y disgustada con este tipo de mensajes o comentarios. ¿Dónde queda la presunción de inocencia?. Hasta ahora, el único juicio que ha habido es el juicio paralelo que habéis hecho. No seré yo una más que le condene. Dejemos de intoxicar un caso tan delicado con la opinión pública”, expresó la modelo canaria en defensa de Dani Alves en sus historias de Instagram.

Recordemos que Joana Sanz ha reiterado que todavía siente un gran cariño por Dani Alves a pesar de la situación que atraviesan y que espera que pueda demostrarse su inocencia para luego ser puesto en libertad.

Entre otras de las preguntas se encontraba la del motivo por el que le gustaba exponerse tanto ante el público y la prensa; ante este hecho respondió que no es algo que le guste, sino que lo hacían a los medios de comunicación.

“No me gusta exponerme, me exponen. Soy perseguida por la calle, me esperan por fuera de mi casa, hablan de mí o de mi vida personal… Y lo peor de todo, inventan. Las veces que hablo es para contrarrestar informaciones falsas o ataques que afectan a mi imagen”, relató.

La modelo español se mudó recientemente a la ciudad de Madrid para intentar alejarse de todos los problemas que estaban afectando su carrera y así iniciar su nueva vida como soltera.

