Kate del Castillo abre su chaqueta y sin brasier muestra sus voluptuosos atributos

La actriz Kate del Castillo el pasado viernes compartió una foto en la red social de la camarita donde dejó perplejos a muchos de sus seguidores de la plataforma, debido a la sensual forma que lució a sus 50 años, tras una nueva sesión de fotos.

La mexicana de manera constante comparte contenido en Instagram, manera que busca de interactuar con sus casi 10 millones de seguidores. Del Castillo decidió usar su cabello suelto y liso, ponerse un jean, una chaqueta de cuero abierta, al tiempo que presumió el tamaño de sus voluptuosos pechos debido a que no llevaba puesto un brasier.

“Y decir que ya pronto cumples los 30”, “Se te comenta o se te reza?”, “Oh my god”, “Cada día que pasa te pareces más a un hombre”, “Completa Diosa”, “La reina de las reinas”, “Soy yo o Kate tenía un tatuaje en el ombligo antes?”, “Soy tu fan de toda la vida. Saludos desde Guatemala”, “Guapa, sexy, atrevida e impresionante”, “Qué hermosa, me encantas”, “La mujer más hermosa”, “Perfecta”, “Súper geniales esas fotos”, “Hermosa como siempre”, “Reina, Dios te bendiga”, “Divinamente hermosa, bellísima y también sensual”, “Mi novia me mata, pero me caso”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Así es la mansión por la que Kate del Castillo pagó $5.4 millones de dólares

· Kate del Castillo comparte una foto con poca ropa y sus seguidores opinan sobre su cuerpo

· De “La Reina del Sur” a meterse en la piel de un toro: Kate del Castillo exige el fin de las corridas de toros