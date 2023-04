Kate del Castillo comparte una foto con poca ropa y sus seguidores opinan sobre su cuerpo

La actriz Kate del Castillo ha demostrado que le gusta revivir buenos momentos de su carrera artística a través de su perfil en la red social de la camarita. A su vez, de manera constante comparte fotos o audiovisuales de algunas grabaciones que han marcado su vida de manera positiva. Por ello, busca la interacción de sus más de nueve millones de seguidores con los que cuenta en la aplicación.

A su vez, la mexicana subió una foto donde se muestra con poca ropa, al tiempo que compartió un mensaje donde explica que fue tomada hace 18 años. En la imagen se ve atrevida y sexy, al tiempo que se trataba de un personaje que en aquel momento estuvo interpretando.

Varios internautas se tomaron el tiempo para recordar parte de su trabajo en el año 2005, así como también le agradecieron por haber ido a Bolivia como parte de las grabaciones que se registraron en aquel momento de su carrera artística.

Los comentarios negativos no se hicieron esperar tras ver las imágenes de Kate, pues algunos usuarios dijeron que su cuerpo se parecía al de un hombre, hecho que otros terminaron rechazaron tras no estar de acuerdo con lo manifestado.

“Kate, cuándo la ingobernable 2?”, “Yo fui extra para una escena ahí, grande Kate”, “Gracias por grabar en Bolivia”, “Cuándo llega la reina, estoy desesperada”, “Cómo olvidar cuando hablabas como cambita”, “Gracias por visitar mi país. En Bolivia se le quiere mucho, olé guapa”, “No tiene nada de mujer, solo el nombre”, “Yo volví a verla no sé cuántas veces, me encanta tu papel”, “Tiene cuerpo de macho”, “Mega Diosa”, “No he visto esa película, seguro está genial, es una súper actriz”, “Qué bella”, “Espectacular wera”, “Preciosa antes, ahora y siempre”, “Eres absolutamente impresionante y tus ojos son verdaderamente inspiradores”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

