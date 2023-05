New York Knicks se despide de la temporada: Cae eliminado ante el Miami Heat que jugará las finales de la Conferencia Este

Los New York Knicks vieron finalizada su temporada de la NBA luego de caer derrotado ante los Miami Heat por un marcador de 96-92 y por ende quedar eliminado de la segunda ronda de los ‘playoffs’ en una serie que terminó 4-2 y con la que el equipo de Florida consiguió su boleto a las finales de la Conferencia Este.

El Heat se apoyó en una gran labor de su estelar Jimmy Butler para alcanzar su tercera final en los último tres años, donde ahora esperan por el ganador de la llave entre los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers que se definirá este sábado en el séptimo juego.

The @MiamiHEAT are headed to the Eastern Conference Finals ‼️ pic.twitter.com/tr0VGFAkN7 — NBA (@NBA) May 13, 2023

El conjunto de Miami llegó a estos ‘playoffs’ como un equipo más cuya participación se proyectaba a ser fugaz, sin embargo, han demostrado tener el ímpetu necesario para pelear por el campeonato contra los grande favoritos y una muestra de ello fue esta serie ante los Knicks.

Con esta derrota, el conjunto neoyorquino amplía racha de fracasos que ahora llega a 23 años consecutivos, recordando que no disputan una final del Este desde 2000. Asimismo, se unen a los Milwaukee Bucks como las víctimas del cequipo de Miami en esta postemporada.

Precisamente, los Knicks de 1999 eran el único equipo en la NBA que, como octavo, alcanzó una final de conferencia hasta estos Heat que se convirtió en el segundo conjunto en la historia en conseguirlo.

Jimmy Butler (24 puntos y 8 rebotes con 7 de 22 en tiros) y Bam Adebayo (23 puntos y 9 rebotes con 9 de 20 en intentos a canasta) encabezaron a unos Heat con un Kyle Lowry fantástico en la segunda unidad (11 puntos, 9 asistencias y 3 robos). The @MiamiHEAT win Game 6 and advance to the Eastern Conference Finals 🔥



Jimmy: 24 PTS, 8 REB, 4 AST

Bam: 23 PTS, 9 REB#NBAPlayoffs presented by @GooglePixel_US pic.twitter.com/OXiMgNkEoU— NBA (@NBA) May 13, 2023

Jalen Brunson, pese a una pérdida de balón crucial en el último minuto, firmó una actuación mayúscula para los Knicks (41 puntos con un excelente 14 de 22 en tiros y 5 de 10 en triples) pero Julius Randle volvió a decepcionar en los neoyorquinos (15 puntos y 11 rebotes con un triste 3 de 14 en tiros).

