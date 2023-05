Revelan cuáles son los lugares No. 1 para visitar en el mundo y en los EE.UU.

US News & World Report publicó su clasificación anual de Best Vacations, donde da a conocer los destinos no.1 para los viajeros en el mundo y en los Estados Unidos. Las clasificaciones 2023-2024 destacan 16 categorías de destinos para ayudar a los viajeros a encontrar el mejor lugar para sus vacaciones.

De acuerdo con la información, el Parque Nacional Glacier en Montana, ocupa por primera vez el puesto No. 1 en el ranking de Mejores Lugares para Visitar en los Estados Unidos. El parque se destaca por ofrecer algunos de los paisajes más majestuosos en el país y tiene varias caminatas desafiantes y oportunidades excepcionales para observar la vida silvestre.

En el primer lugar de los mejores lugares para visitar del mundo está París, Francia. La icónica ciudad se ha ganado esta distinción por su conocida arquitectura, museos y gastronomía.

Las Islas Turcas y Caicos se aferran al puesto número 1 de los mejores lugares para visitar en el Caribe por tener algunas de las playas más hermosas, por ofrecer uno de los sistemas de barrera de arrecifes más grandes del mundo y por brindar el máximo confort en un entorno tropical.

“Después de los últimos años de incertidumbre, estamos viendo una tendencia entre los viajeros que están listos para tomar esas vacaciones de lista de deseos en Europa e islas remotas, así como grandes viajes de aventura a destinos de safari en África, la Patagonia y los Alpes suizos“, dijo Elizabeth Von Tersch, editor senior de viajes de US News.

“Las clasificaciones de Best Vacations 2023-2024 ofrecen una variedad de destinos para cada tipo de viajero, desde aquellos que quieren relajarse en la playa hasta aquellos que prefieren caminar por las montañas o explorar ciudades llenas de cultura“, agregó Von Tersch.

Clasificación de las mejores vacaciones 2023.2024:

Los mejores lugares del mundo para visitar

· París

· Bora Bora

· Parque Nacional de los Glaciares

· Roma

· Alpes suizos

Los mejores lugares para visitar en el Caribe

· Islas Turcas y Caicos

· Santa Lucía

· Islas Vírgenes Británicas

· Islas Vírgenes de EE.UU

· San Vicente y las Granadinas

Los mejores lugares para visitar en México

· Zihuatanejo

· Tulum

· Cozumel

· Ixtapa

· Isla mujeres

Los mejores lugares para visitar en los EE.UU.

· Parque Nacional Glacier, Montana

· Maui, Hawái

· Parque Nacional del Gran Cañón, Arizona

· Honolulú – Oahu, Hawái

Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming

Las mejores ciudades pequeñas para visitar en los EE.UU.

· Puerto de Bar, Maine

· Telluride, Colorado

· Monterrey, California

· Nantucket, Massachusetts

· Jackson Hole, Wyoming

Los mejores lugares para visitar en Europa

· París

· Roma

· Alpes suizos

· Londres

· Ámsterdam

US News & World Report es editor de Best Hotels , Best Cruise Lines y Best Travel Rewards Programs. Para conocer la Clasificación de las mejores vacaciones 2023-2024, ingresa aquí.

