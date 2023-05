Abuela siente el impulso de comprar un raspadito de lotería y gana medio millón de dólares

Una mujer de 75 años, madre de tres y abuela de cuatro, decidió entrar a una tienda para comprar un boleto de lotería. Se le ocurrió jugar solo por capricho y resultó ganadora de un premio mayor de medio millón de dólares, según informó la Lotería de Iowa.

“Pensé: ‘Debería ir allí y comprar un boleto. Así que fui allí, compré un boleto y conduje hasta casa”, dijo la suertuda mujer de la ciudad de Iowa Falls a los funcionarios de la lotería, de acuerdo con The Kansas City Star.

Una vez en su casa, la mujer raspó el boleto del juego ‘$500,000 CA$H’ y fue cuando descubrió que se había ganado el premio mayor de medio millón de dólares.

De la impresión, la mujer no estaba segura de lo que veía, por lo que decidió corroborarlo en su teléfono. “Saqué mi teléfono, revisé la aplicación y dijo: ‘¡Ding! ¡Felicidades! ¡Ganaste $500,000!’”, dijo Carson a las autoridades de la lotería cuando fue a cobrar su premio.

“Estaba sorprendida, simplemente sorprendida. Pensé: ‘¡Esto no me puede estar pasando a mí! ¡De ninguna manera!’ Sabes, te enteras, pero no crees que te pueda pasar a ti. Pero puede”.

La ganadora dijo que su esposo hizo que revisara varias veces el boleto en su app, solo para estar seguros de que le habían pegado al gordo.

Sus hijos también le pidieron fotos del boleto para corroborar que era cierto que eran los grandes ganadores.

“Llamé a mis hijos y les dije, y ninguno de ellos me creyó tampoco. Tuve que enviarles una foto del boleto de raspar”.

La abuela dijo que planea invertir su nueva fortuna.

