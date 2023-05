Adamari López tiene un impedimento que no le permite regresar de inmediato a la televisión

El pasado mes de abril el mundo del entretenimiento se estremeció tras el anuncio de la salida de Adamari López de Telemundo, sin aparente justificación y de manera repentina. Desde aquel momento muchos se han estado preguntando qué pasará con el futuro de la puertorriqueña, aunque se ha rumorado que estaría lista para una telenovela.

“Nosotros te dijimos en exclusiva que Nicandro Díaz le había dado un guion de telenovela a Adamari López cuando salió de Telemundo porque fue siempre el que llevó a Adamari en las novelas. Nicandro acaba de terminar novela y no va a hacer una novela rápido, pero Adamari no tiene la posibilidad de trabajar rápido en TelevisaUnivision porque tiene que esperar a junio que se le venza el contrato”, mencionó Javier Ceriani en el programa ‘Chisme No Like’.

Los fanáticos de la ex de Toni Costa no dejan de preguntarse cuándo será el momento de seguirla viendo en TV, y es que podría ser desde octubre y en otra faceta. Se conoce que López es actriz, aunque tiene muchos años sin implementarlo.

“Estamos hablando de octubre, entonces estamos hablando de un buen regreso de Nicandro Díaz y Adamari podría ser octubre, noviembre, por ahí, pero nadie nos creyó mucho que está en la casa Univision ya, pero el ejecutivo Carlos Bardasano habla de esta posibilidad, de que ya se anuncia próximamente que Adamari López esté en las filas de Televisa Univision y esto lo hace en People en Español diciendo que sí ‘nuestras puertas están abiertas'”, dijo el argentino.

“Adamari da pereza con tata gente joven con mucho talento y que la pongan a ella, ya es hora de llevar a la televisión unas nuevas propuestas”, “Me encanta que Adamari esté en Univision o de una buena producción, es buena actriz y presentadora”, “No Adamari, no vengas a trabajar a México, quédate donde estás”, “Ada es muy talentosa, le sobran los trabajos”, “Adamari cobra tanto y no tiene educación, solo hizo una novela y estuvo con Luis Fonsi”, “Andrea Legarreta y Adamari López ya cansan de verlas de conductoras por tanto tiempo”, fueron algunas de las reacciones.

