¿Adamari López, Chiquibaby y Alix Aspe juntas para Univision? Esto es lo que sabemos

Todos sabemos que los especialistas en atar cabos son los verdaderos fanáticos de los famosos. Aquellos que buscan y encuentran hasta debajo de las piedras. Y eso es lo que ha pasado recientemente luego del anuncio de Alix Aspe, quien era conductora de La Mesa Caliente y que hasta hace unas horas confirmó que su contrato no logró ser renovado con Telemundo. Según la periodista, se sentaron a negociar y no lograron llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Debido a esto muchos empezaron a elucubrar sobre la gama de posibilidades que se abren con la salida de Aspe, la visita de Chiquibaby a Univision y el despido de Adamari López de Hoy Día. ¿Coincidencia? Muchos fans creen que no. En redes como Twitter, Instagram y Facebook ya hay quienes especulan sobre la posibilidad de un nuevo show con estas tres reinas de la televisión en español.

Esto es lo que sabemos: Adamari, Chiquibaby y Alix Aspe compartieron mucho en la antigua cadena en la que laboraron juntas durante varios años. Recordemos, incluso, que Aspe trabajaba en las redes de Telemundo Network cuando Chiquibaby se unió al canal. Adamari, por otra parte, estuvo en la boda de Alix, la cual se celebró en México hace algunas semanas atrás. Viajó al país azteca junto a su hija Alaïa y más personalidades de la televisora para acompañar a la joven conductora en su gran día, y para ese momento ya la boricua había dejado de laborar en el canal.

¿Pero qué pasa con Univision, porque aún no hemos visto a Adamari López en el canal? La periodista Mandy Fridmann compartió vía Instagram que Adita aún tiene contrato vigente con Telemundo, razón por la cual ésta aún no puede hacer uso de su imagen de manera libre. Caso contrario al de Chiquibaby, quien sí pudo visitar las instalaciones de la competencia, puesto que su contrato ya no tiene validez desde el pasado mes de noviembre.

Entonces, ¿estarían dispuestas Adamari, Alix y Chiquibaby a estelarizar un programa juntas para Univision? Pues la pregunta está hecha y ya sólo nos queda esperar la respuesta de estas tres grandes personalidades de la televisión. El público lo está diciendo y lo está pidiendo. ¡Quieren volver a verlas en las pantallas del entretenimiento de habla hispana! Son amigas. Son profesionales. Tienen química y carisma. ¿Va a pasar?, en la televisión todo puede suceder. Y el rating se lo lleva aquél que sabe escuchar y reconocer qué es lo que el público pide y quiere.

Nosotros desde luego estaremos atentos y expectantes como los fanáticos más asiduos de estas tres grandes mujeres que bien podrían darnos una versión renovada de “Netas Divinas” para Univision, o mejor aún, traer el mismo formato de “The View”, ¿por qué no?

