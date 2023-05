De nuevo subirán el precio de peajes en Nueva Jersey

La comisionada del Departamento de Transporte, Diane Gutiérrez-Scaccetti, dijo esta semana que el costo del peaje aumentará en 2024 durante una audiencia del Comité de Presupuesto del Senado. De acuerdo con la autoridad, esta medida entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2024 en los os peajes de Garden State Parkway y New Jersey Turnpike.

Guttiérrez-Scaccetti no aclaró cuánto será el aumento o la cantidad y no especificó si los peajes aumentarán en la autopista Atlantic City. Agregó que su oficina no prevé aumentar los peajes para el Proyecto del Túnel de Hudson. Desde el pasado 8 de enero, los peajes en túneles y puentes administrados por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ) subieron un $1 dólar.

En ese momento se determinó que los peajes de E-ZPass en horas de poca actividad pasarán de $11.75 a 12.75 dólares. Y en las horas pico de $13.75 a 14.75. Para los que reciben la facturas de los peajes por correo, la tarifa subirá de $16 a 17 dólares.

Se tenía previsto que para este año el presupuesto consta de $3,700 millones de dólares para gastos operativos; $2,900 millones para trabajos anuales de proyectos de capital y $1,600 millones para deuda, entre otros tópicos. En 2022, las autoridades determinaron que este año obtendrá $1,910 millones de dólares en ingresos por peajes, un aumento de $62 millones o 3% con respecto a 2022, según los documentos presupuestarios.

“El presupuesto es un desafío después de una caída de $3 mil millones de dólares en los ingresos” debido a las recesiones de COVID-19”, comentó Kevin O’Toole, presidente de la junta en el año 2022. Hasta el momento, las autoridades del Departamento de Transporte no han aclarado la razón del aumento peaje.

Sigue leyendo: