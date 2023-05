“No he ido en la vida al gimnasio”: Gerard Piqué le respondió a Shakira meses después de su colaboración con Bizarrap [Video]

El exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, tuvo unas polémicas declaraciones este fin de semana durante una transmisión en Twitch con varios streamers españoles, en la que confesó que jamás ha sido de ir al gimnasio, contrastando con una popular frase que utilizó su expareja Shakira en uno de sus éxitos.

Piqué decidió hablar de la sesión que Shakira grabó con el productor Bizarrap por primera vez, aunque lo hizo de manera muy sutil y todo gracias a una broma de sus acompañantes en el directo.

DjMariio, conocido YouTuber, sacó a relucir el tema del gimnasio en la transmisión en vivo, en clara referencia al tema de Shakira, pero la respuesta del exdefensor sorprendió a todos al explicar que nunca estuvo pendiente del gimnasio durante su carrera deportiva.

“Hace seis meses que no hago deporte. Desde que me retiré. No he ido en la vida al gimnasio. El gimnasio ha sido un dilema toda mi carrera. Además nos pusieron un vestuario que para entrar tenías que pasar por el gimnasio… Era un mensaje como diciendo: ‘Toca una máquina'”, dijo Piqué.

Aunque en ningún momento mencionó a la vocalista colombiana lo cierto es que la frase de Piqué va directo al párrafo de la sesión en la que Shakira menciona “mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro también”.

Sin embargo, las declaraciones de Piqué parecen coincidir con las que mencionó su amigo y socio Ibai Llanos cuando se detuvo a escuchar la línea de Shakira y comentó que hacer ejercicios nunca ha sido la actividad predilecta del Catalán.

“Piqué no ha pisado un gimnasio en su vida. La canción la entiendo y todo, pero realmente es verdad que este hijo de p… lo que es el gimnasio lo ha pisado menos que yo“, expresó el exitoso streamer español.

Mira las declaraciones de Piqué aquí:

🗣️ Algunos dirían que Piqué le respondió con factos a Shakira: "No he ido en la vida al gimnasio"



Y entonces: ¿En qué queda el "mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también"? 😅 pic.twitter.com/kLytU6G8Lj— DNewsOK (@DNewsOK) May 15, 2023

Sigue leyendo: