Shakira conmueve a sus fans tras cantar junto a sus hijos Milan y Sasha: “Me arrancaron lágrimas”

La colombiana Shakira este lunes sorprendió a quienes apoyan su carrera artística, debido a que estrenó el video oficial de su tema ‘Acróstico’ que salió hace pocos días. A su vez, más de uno quedó sorprendido al ver que Sasha y Milan cantaron junto a su madre, mientras que uno de ellos demostró sus habilidades en el piano.

El video en menos de tres minutos relata parte de lo que le ha tocado vivir a la familia, y es que también muestran un avión y luego una casa con muchas cajas producto de una mudanza que en la vida real realizó el pasado 3 de abril.

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte”, comenzó diciendo en la red social de la camarita.

“La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. ¡Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños!”, añadió la expareja de Gerard Piqué.

Shakira aprovechó para destacar lo importante que son ambos pequeños en su vida, al tiempo que mencionó que una de las mejores cosas que le ha tocado asumir en la vida es ser esa figura materna.

“No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá“, finalizó diciendo en el post compartido.

Fanáticos reaccionan al video

“Me muero de amor y emoción”, “No hay nada más lindo que sentir de verdad”, “Todo lo haces bien”, “Qué hermosuras”, “Cerró su ciclo de dolor de una manera hermosa”, “Ay me muero de amor”, “Lloro y me derrito en 3, 2, 1”, “De todas las canciones esta es la que más duele“, “La mejor canción, se me salió una lágrima”, “Lloré, nada más que decir”, “Tengo los ojos hinchados de tanto llorar”, “¿Por qué estoy llorando?”, “No puedo con tanto, y estoy llorando”, fueron algunas de las reacciones que se registraron.

