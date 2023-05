Aleida Núñez desata bajas pasiones mostrando sus curvas con un bikini blanco

Aleida Núñez volvió a convertirse en el centro de atención de sus seguidores de Instagram, luego de publicar una postal en la que aparece usando un candente traje de baño que deja apreciar su voluptuosa anatomía bronceada.

Hace unas horas, la actriz y cantante decidió subir a la famosa red social una foto en la que posa de pie para la cámara, mientras luce sin reparo sus exuberantes curvas, bellamente acentuadas por un diminuto bikini color blanco que ha logrado desatar bajas pasiones entre sus más de 4 millones de admiradores, quienes nunca se pierden ninguna de las actualizaciones que comparte la también empresaria.

“Shooting…😎 ☀️💦”, es el breve texto que escribió en la publicación que ya supera los 34 mil likes, y la caja de los comentarios se encuentra repleta de cientos de elogios.

Por si no fuera suficiente, Aleida Núñez también aprovechó para subir una imagen donde hace alarde su flexibilidad, enfundada con un ajustado atuendo deportivo azul que resalta sus encantos. Además, compartió el siguiente mensaje: “Yoga… Dios sabe el tamaño de tu fuerza, y la dimensión de tu fe, el jamás te dará una batalla que no puedas vencer, así que ánimo y siempre sigan adelante🙏💙”. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

