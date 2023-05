¿Buscas el empleo ideal? Descubre las 10 mejores empresas para trabajar en 2023 en EE.UU.

Great Place to Work dio a conocer la lista “Fortune 100 Mejores empresas para trabajar 2023”, que este año está liderada por Cisco, la compañía de tecnologías de la información.

“Con las conversaciones sobre una posible recesión que se avecina, las empresas se centran en maximizar la productividad, el rendimiento y la innovación. Si bien algunos líderes pueden creer que no es posible priorizar tanto las ganancias como la satisfacción de los empleados, las 100 mejores empresas demuestran que la experiencia de los empleados no solo es compatible con la rentabilidad, sino que es vital para lograr los objetivos fiscales”, dice un comunicado de GPtW.

Great Place To Work es una empresa que certifica y clasifica a los mejores empleadores en función de su cultura, liderazgo y experiencia. Estas clasificaciones están respaldadas por datos recopilados de más de 100 millones de encuestas de compromiso de los empleados.

En un año todavía lleno de “renuncias silenciosas”, los empleados de estas empresas dieron más de manera récord. Por ejemplo, los ingresos por empleado, una medida de productividad clave en la que todos los líderes se fijan, aumentaron un increíble 7% año tras año para estas empresas. Eso es casi el doble del aumento interanual del 4% en los ingresos por empleado entre los ganadores del año pasado.

Los resultados muestran, además, que el 69% de los empleados están dispuestos a dar extra en el trabajo y que el 51% tiene planeado permanecer en la empresa a largo plazo.

“Los empleados quieren ser escuchados, valorados y atendidos. Quieren importar, independientemente de su título, su edad o el color de su piel”, dice GPtW.

El Top Ten de la lista Fortune 100 Best Companies to Work For de 2023, que es producida en asociación con Great Place To Work, está conformada por:

Compañía: (1) Cisco

Ubicación: San José, CA, EE.UU.

Industria: Tecnologías de la información

Compañía: (2) Hilton

Ubicación: McLean, VA, EE.UU.

Industria: Hotelería

Compañía: (3) American Express

Ubicación: Nueva York, Nueva York, EE.UU.

Industria: Servicios financieros y seguros

Compañía: (4) Wegmans Food Markets, Inc.

Ubicación: Rochester, Nueva York, EE.UU.

Industria: Minorista

Compañía: (5) Accenture

Ubicación: Nueva York, Nueva York, EE.UU.

Industria: Servicios profesionales

Compañía: (6) Nvidia

Ubicación: Santa Clara, California, EE.UU.

Industria: Tecnologías de la información

Compañía: (7) Atlassian, Inc.

Ubicación: San Francisco, CA, EE.UU.

Industria: Tecnologías de la información

Compañía: (8) Salesforce

Ubicación: San Francisco, CA, EE.UU.

Industria: Tecnologías de la información

Compañía: (9) Comcast NBCUniversal

Ubicación: Filadelfia, Pensilvania, EE.UU.

Industria: Telecomunicaciones

Compañía: (10) Marriott Internacional

Ubicación: Bethesda, MD, EE.UU.

Industria: Hotelería

Para ver la lista completa, ingresa aquí.

