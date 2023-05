Cliente de tienda rechazó ticket de lotería; el dueño se lo quedó y ganó el premio mayor

A diario, miles de personas sueñan con ganarse la lotería y por ello es que siempre están jugando y al pendiente de los resultados de diversos sorteos, siempre con la ilusión de que algún día, la buena fortuna los premiará.

Regularmente, los jugadores de lotería siempre apuestan por una misma combinación numérica; la mayoría elige cifras relacionadas con familiares o con fechas importantes en su vida, y puede que muchos se rehúsen a cambiarlos.

Justo eso fue lo que le ocurrió a una mujer en China, la cual hace unos días acudió a una tienda a comprar un ticket de lotería. El dueño del local la atendió y fue el encargado de teclear en la máquina los números que la cliente le dictó.

Al momento de entregarle el billete de lotería, la mujer lo rechazó, ya que, por error, el dueño de la tienda tecleó un número que ella no le dio, por lo que salió muy molesta de la tienda.

El hombre decidió guardarse el billete de lotería y para su sorpresa, terminó llevándose el premio mayor de dicho sorteo.

“Normalmente estoy ocupado. Les pido que me escriban (los números de lotería que los clientes quieren comprar) para no cometer un error. Ella podría haber estado apurada ese día, así que simplemente me lo dictó”, dijo el dueño de la tienda, de apellido Zhu.

Según Zhu, pese al error, trató de persuadir a la clienta que se quedara con el billete, pues podría correr con suerte y quizá llevarse un premio; sin embargo, ella lo rechazó y le exigió que le imprimiera otro, sin costo, con los números que ella le dio.

Finalmente, el dueño de la tienda accedió y tuvo que poner de su bolsillo los $2,5 dólares del costo del ticket de lotería, sin jamás imaginarse que la suerte le sonreiría.

Zhu se adjudicó un premio equivalente a $43,000 dólares, dinero que invertirá para pagar la boda de su hijo.

Sigue leyendo:

* Dos hermanas de Arkansas se dividen premio de lotería de $500 mil dólares

* De ganar la lotería a la ruina: Perdió su fortuna de $21 millones en estos malos negocios

* Perdió bote de lotería $6 millones; aun así, su billete le hizo ganar $100 mil