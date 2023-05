Dueño de negocio en California que vendió boleto ganador de los $2,000 millones en el Powerball aconseja a Edwin Castro que vigile su dinero de la gente mala

El dueño de la gasolinera en California donde se vendió el boleto ganador de los $2,000 millones de dólares del Powerball en noviembre pasado recomendó a Edwin Castro, identificado por la Lotería como el ganador del premio mayor, que sea inteligente y vigile su dinero.

“Ahora, él ha sido identificado públicamente, ellos vieron la (nueva) casa. Yo le digo… sé inteligente, vigila tu dinero; no importa cuánto dinero tengas, no te juntes con gente mala“, indicó esta semana a The Sun US, Joe Chahayed, dueño de Joe’s Service Center en Altadena.

“Ahora él está en Hollywood Hills cerca de Ariana Grande“, añadió Chahayed en referencia a una de las dos mansiones que adquirió el nuevo millonario y la necesidad de que no desperdicie la fortuna.

Castro es uno de los demandados en un recurso legal presentado a finales de febrero por José Rivera ante la Corte Superior del Estado de California para el Condado de Los Ángeles. Rivera alega que otro individuo, identificado como Urachi F. Romero (Reggie) y quien también figura en la demanda, le robó el tiquete ganador del “jackpot” del sorteo del 8 de noviembre.

Cómo el boleto llegó a las manos de Castro es un dato que no está claro en la demanda.

El pleito emplaza a la Comisión Estatal de la Lotería de California a no desembolsar el dinero hasta tanto se dilucide el pleito en la Corte. Una audiencia preliminar en el caso está pautada para el 24 de julio en la Corte de Alhambra.

El hecho es que el proceso de desembolso del premio ya inició luego de que Castro fuera anunciado el 14 de febrero en una conferencia de prensa como ganador de la suma más cuantioso en la historia de juegos de lotería en Estados Unidos.

La Lotería de California ha insistido en que los rigurosos procesos de verificación de ganadores no dan espacio para fraudes como el denunciado.

Sobre la controversia, no hay declaraciones por parte del dueño del negocio, que terminó llevándose una comisión de $1 millón de dólares. Los señalados en el documento tampoco han reaccionado públicamente al litigio.

El comerciante compartió la ganancia con su familia, incluyendo sus 11 nietos.

Edwin, de 30 años y quien solía residir en una humilde residencia cerca de la estación de gasolina, visitaba regularmente el establecimiento para comprar café, donas y boletos de lotería.

Al momento, el hispano se desplaza entre la mansión de Hollywood Hills y la de Altadena, que es estilo japonés. En ambas propiedades invirtió casi $30 millones de dólares, según la información divulgada por medios especializados en bienes raíces.

Adicional, se compró un Porsche 911, estilo “vintage”.

“Nosotros tenemos bastantes ganadores de la lotería en nuestras estaciones, pero este premio es el más grande a nivel mundial. Ningún boleto ha ganado más de esta cantidad”, expuso Chahayed.

“Todos los medios me preguntan, ¿te reuniste con él (Edwin)? ¿Te sentaste con él?’ Les digo que no“, aseguró.

“El no ha vuelto a la tienda. Yo no lo voy a buscar, pero es bienvenido para que venga en cualquier momento”, agregó.

