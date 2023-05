Ex presidente de EE.UU., Barack Obama, aseguró que dejar la Casa Blanca “ayudó en su matrimonio”

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró en una entrevista al canal CBS Morning que dejar la Casa Blanca “ayudó en su matrimonio” con la abogada, escritora y ex primera dama Michelle Obama, lo que sugiere una verdad que era un secreto a voces: que el cargo de mandatario de EE.UU. conlleva una gran cantidad de estrés.

El dato no es precisamente nuevo: de acuerdo con un análisis publicado por la revista British Medical Journal, los líderes mundiales vienen, en promedio, 2.7 años menos que sus contrincantes electorales. Asimismo, los presidentes de Estados Unidos suelen vivir 5.7 años menos que sus contrincantes o runners-up electorales.

De acuerdo con un artículo del portal de noticias The Hill, la ex pareja presidencial ya había asomado al público sus problemas maritales. Anteriormente, la ex primera dama, Michelle Obama, ya había dicho que no había podido “soportar” a su esposo durante aproximadamente 10 años.

La carrera política de Barack Obama ha sido, indudablemente, muy intensa. Desde el año 2007, fecha en la que anunció su candidatura presidencial luego de su paso como senador del estado de Illinois, hasta el año 2017, cuando dejó la Casa Blanca, siempre estuvo bajo la mirada y el escrutinio público. Su período como el presidente Nº 44 de EE.UU. transcurrió desde el año 2009 hasta enero de 2017.

Nate Burleson, co-anfitrión de CBS Morning, le preguntó directamente a Obama acerca del comentario de su esposa en una entrevista este martes, 16 de mayo.

“¿Cómo vuelven a estar en buenos términos?”, le preguntó Burleson jocosamente al ex presidente de EE.UU., a lo que Obama respondió que: “Déjame decir esto: realmente ayuda estar fuera de la Casa Blanca y tener un poco más de tiempo libre con ella (con Michelle Obama)“.

Otro aspecto que ayudó al matrimonio Obama fue, según el ex mandatario, el hecho de que sus hijos hayan crecido. Michelle y Barack Obama están casados desde el año 1992, y tienen dos hijas: Malia Ann Obama, quien ahora tiene 24 años de edad, y Sasha Obama, de 21 años de edad.

“Ahora las chicas están bien, y Michelle es un poco más compasiva sobre mis errores“, dijo Obama en la entrevista ofrecida a CBS Morning.

