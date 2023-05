Luis Miguel presume carta que le escribió Frank Sinatra

Han pasado más de dos décadas desde que Luis Miguel conoció a Frank Sinatra y tuvo la oportunidad de cantar con él y ahora que está a punto de regresar al escenario, comparte un recuerdo invaluable que el estadounidense le dio.

A través de su cuenta de Twitter, el cantante que fue llamado “cucaracha” por Aracely Arámbula en un evento especial para mujeres, compartió una carta que el intérprete de “Fly Me To The Moon” le escribió en 1996 en la cual aplaude su talento para la música y lo alienta a seguir con su carrera artística.

“Por años ha sido halagador escuchar a cantantes jóvenes hablar sobre “el nuevo Frank Sinatra“, pero fue incluso mejor cuando escuché de un joven en México que estaba más allá de comparación con nadie. Cuando te conocí en México y escuché tu voz comprendí que eras realmente original”, dice la epístola.

Para finalizar, Frank felicita a Luis Miguel por haber conseguido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y le augura que, a la par de este importante reconocimiento, le llegarán muchos más y cosechará nuevos éxitos.

Sobre la serie de Luis Miguel, Carlos Ponce opina…

Carlos Ponce asegura que el que Luis Miguel haya compartido su vida a través de “Luis Miguel: La Serie” (Netflix) ha sido benéfico para el cantante mexicano, pues muestra otro lado al público.

“Yo siento que de alguna manera u otra manera, te guste o no te guste, lo humaniza. Toda su vida él (Luis Miguel) se mantuvo o mantuvo la parte personal de su vida con una coraza, con una pared y ahora estarlo contando de alguna manera u otra, lo critiquen o no lo critiquen, le vaya bien, le vaya mal, yo siento que a él lo beneficia”.

El actor puertorriqueño se suma al elenco de la tercera temporada que pronto estrenará en la plataforma digital, y aclara si podría interpretar al «Sol» en su etapa más madura.

“Sería un suicidio en mi carrera tratar de reemplazar a Diego (Boneta) como ‘Luis Miguel’”, dijo el actor y cantante.

Sigue Leyendo más de Luis Miguel aquí:

· Aracely Arámbula no se aguanta y llama “cucaracho” a Luis Miguel

· Aracely Arámbula da más detalles sobre la relación de Luis Miguel y sus hijos: “No lo llamo un padre”

· Luis Miguel recibe críticas por pasar más tiempo con las hijas de Paloma Cuevas que con sus hijos