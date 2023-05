Aracely Arámbula da más detalles sobre la relación de Luis Miguel y sus hijos: “No lo llamo un padre”

El cantante Luis Miguel no tendría la mejor relación posible con los hijos que tuvo con la actriz Aracely Arámbula, hecho que ella terminó de confirmar tras unas recientes declaraciones que ofreció a los medios de comunicación. La mexicana explicó que no lo ve como una figura paterna, al tiempo que considera que no lo necesita porque otros cumplen ese rol.

“Fíjate que no, no lo llamo el papá… Tiene mucho padre, con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos, mis hijos están felices, están en una familia unida, una familia muy divina, que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal que es el cariño y el amo, que la verdad no extrañamos nada”, comenzó diciendo a la prensa.

Aracely Arámbula cumple el rol de padre y madre

La también cantante de 48 años explicó que siempre ha estado ahí para sus hijos pese a la ausencia del intérprete de ‘La chica del bikini azul’. Sin embargo, destacó que todo ha sido producto del esfuerzo porque todo va más allá del dinero, debido a que requieren de atención.

“Yo trabajo mucho, mi amor, mucho trabajo y la verdad es que vivimos muy bien con lo mío… Tengo mi carrera antes de él, con él y después… Yo soy mamá y papá y soy una mujer, como muchas mujeres en México y en el mundo, nos hacemos cargo, no solamente económicamente, es que no solo esa es la carga, es la educación, es estar al pendiente de ellos y más ahorita con la adolescencia”, mencionó a los reporteros.

¿Quién está pendiente de sus hijos?

A su vez, detalló que hay alguien que se mantiene muy atenta a todo lo que sucede con sus pequeños, quien ocupa un importante papel en la vida de ellos tras realizar una ceremonia en la iglesia católica y recibir un sacramento: “Mira, la única persona de allá, que está muy al pendiente de mis hijos, es su madrina, que es Natalia”.

