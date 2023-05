Mujer compra bolso Cartier usado por $1 dólar y lo revende por $9 mil

Una mujer, de nombre Chandler West, reveló en un video de TikTok que logró vender un bolso antiguo por más de $9,000 dólares. Sin embargo, lo más sorprendente de todo es que el artículo solo le costó $1 dólar conseguirlo.

En un video de TikTok que publicó, se puede ver sus reacciones mientras el bolso se subasta alcanzando cada vez un precio mayor.

De acuerdo con The Cool Down, West cuenta que se encontró el bolso Cartier de la década de 1920 hace dos años mientras hacía compras en línea. Cuando lo adquirió, no tenía idea de que lo mucho que valía.

West dijo que buscó más información sobre el bolso en internet y se dio cuenta de que había encontrado un verdadero tesoro.

Cuando se subastó, la bolsa tenía un precio inicial de $2,000 dólares. Al final, el lujoso artículo llegó a la suma de $9,450 dólares.

Algunos de los artículos de segunda que pueden terminar valiendo mucho dinero, son las pinturas, los utensilios de cocina, electrodomésticos pequeños, libros, joyas y artículos de otras épocas.

Algunos de los usuarios de TikTok se mostraron sorprendidos por la cantidad de dinero que terminó ganando West y estaban interesados en vender algunas de sus cosas que creían que podrían valer mucho dinero también.

