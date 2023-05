Vaticano investiga ‘milagro’ en iglesia de Connecticut; afirman que “se multiplicaron las hostias”

El Vaticano está revisando un supuesto milagro que ocurrió en una iglesia de Connecticut, donde “se multiplicaron el número de hostias” durante la celebración de una misa.

El evento centrado en la Comunión ocurrió durante una misa de marzo en la Iglesia Católica de Santo Tomás, y la Santa Sede en Roma recibió noticias la semana pasada.

El supuesto milagro fue investigado en primer lugar por la Arquidiócesis de Hartford después de que el reverendo Joseph Crowley dijera: “Dios se duplicó en el copón“.

El reverendo Crowley aseguró que las hostias de la Comunión se habían multiplicado en el copón, milagro que habría ocurrido durante el servicio del 5 de marzo.

El supuesto milagro ocurrió dentro de la iglesia de Thomaston y fue presenciado “por una persona que ayudaba con la Comunión”, según publicó el Hartford Courant.

La publicación recoge que posteriormente el reverendo Crowley se dirigió a la multitud y habló entre lágrimas: “Uno de nuestros ministros eucarísticos se estaba quedando sin hostias y de repente había más hostias en el copón. Dios simplemente se duplicó a sí mismo”, dijo.

Según el Courant, posteriormente, el arzobispo de Hartford, Leonard Blair, dijo a los periodistas que nombró a un sacerdote versado en derecho eclesiástico.

El sacerdote tenía la tarea de investigar el ‘milagro’ y decidiría si el Vaticano debería ser informado o no, reportó The New York Post.

Un portavoz de la Arquidiócesis le dijo a los medios que ‘informes como el presunto milagro en Thomaston requieren ser remitidos al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en Roma‘.

“La Arquidiócesis ha procedido en consecuencia y esperará una respuesta a su debido tiempo”, dijo el portavoz David Elliot, según el Courant.

El Dicasterio fue fundado para defender a la Iglesia Católica de la herejía, según el sitio web del Vaticano.

Aunque es muy probable que será difícil demostrar el supuesto milagro, el Vaticano tendrá la última palabra de si “aprueba” los testimonios del suceso y si realmente se considera como una “obra de Dios”.

Sigue leyendo:

· Academia del Vaticano investigará ‘fenómenos místicos’ en todo el mundo

· “Nuevo capítulo de la Biblia” es encontrado oculto dentro de un texto de 1,750 años de antigüedad

· ¿Cuál es el verdadero origen de la Biblia?