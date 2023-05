Andrea Meza y ChikyBombom hablan de la salida de Adamari López y los cambios en Telemundo

Comenzando el mes de abril la audiencia de Telemundo estuvo consternada tras la repentina salida de Adamari López de la empresa, pues finalmente se terminó despidiendo con un video grabado debido a que aparentemente no la dejaron volver a pisar el estudio.

Andrea Meza fue una de sus compañeras de trabajo y, al igual que al resto, le resultó sorpresiva la noticia de López tras dejar de formar parte de la nómina del canal. Además, la mexicana explicó que ella no estaba en las instalaciones de Telemundo cuando eso ocurrió y decidió comunicarse con la puertorriqueña tras lo ocurrido.

“Hablé con ella después de que salió. Le escribí obviamente sorprendida, yo ni siquiera estaba cuando dijeron la noticia y ella me dijo que estaba bien y que ojalá nos reencontremos en algún momento”, dijo Andrea.

La Miss Universo 2021 expresó que en el mundo del entretenimiento cada día se debe disfrutar como ningún otro, debido a que se encuentran en un ambiente “cambiante” y siempre se van a registrar transformaciones drásticas en algunos casos.

“Lo que he aprendido es que esta industria es siempre cambiante, que siempre te sorprende y que hay que vivir el momento. Yo creo que uno nunca sabe lo que va a pasar el día que viene, y también he aprendido a no tomarme las cosas personales, a disfrutar mientras estamos, a aprender mientras estamos y a pensar también en el futuro, a ponernos, a pensar que tenemos que tener un plan b para todo”, añadió.

ChikyBombom habla de las transformaciones en Telemundo

La dominicana ChikyBombom fue una de las participantes de ‘Top Chef VIP’ durante la primera temporada, hecho que la llevó a seguirse manteniendo en el canal, pero como conductora del programa matutino que busca cautivar a la audiencia, se trata de ‘Hoy Día’. Por ello, manifestó lo siguiente:

“Enfocada, yo confío en todos los cambios que los ejecutivos quieran hacer, yo soy nuevecita, apenas estoy gateando, me falta aprender a caminar y después correr y simplemente fluyo tranquilita así tranquilita por abajito”.

Además, siente que se encuentra viviendo una de las mejores experiencias de su vida en esta etapa, debido a que le han ocurrido cosas maravillosas desde que inició su carrera profesional en Telemundo.

“(Estoy) rebosada de bendiciones. No he tenido ni el momento como de procesar todo lo que está pasando, pero me lo estoy gozando, que es lo importante”, añadió.

