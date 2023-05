Draymond Green cree que Golden State seguiría en carrera de no haber golpeado en el rostro a Jordan Poole [Video]

El pívot de Golden State Warriors, Draymond Green, reveló este miércoles que cree que de no haber golpeado a su compañero Jordan Poole en el rostro su equipo seguiría en carrera por el título de la NBA.

En declaraciones para el periodista estadounidense Stephen A. Smith a propósito del arranque de la Final de Conferencia del Oeste de la NBA, Green dio la declaración en relación a la polémica que mantuvo en algún punto de la temporada.

A comienzos de la NBA en el mes de octubre, durante un entrenamiento de los Warriors, decidió saldar una disputa que mantuvo con Poole con el golpe en el rostro, en un hecho que sacudió la hermandad que frecuentemente se veía en el equipo.

TMZ obtained the video of the altercation between Draymond Green and Jordan Poole at practice https://t.co/55rMnBqAVG pic.twitter.com/k02BGsBo8G — philip lewis (@Phil_Lewis_) October 7, 2022

“No estamos jugando en este momento (finales de conferencia) porque cuando hablas de las faltas, piensas en todo el desliz que tuvimos como equipo en el camino, no haber podido unirnos”, comentó Green.

Posteriormente dijo que la situación con Poole lo llevó a perder cierto liderazgo que había acumulado a lo largo de tantos años en el equipo y que marcó un punto de inflexión en él.

“Ninguna de esas cosas (la eliminación) ocurre si eso (el golpe a Poole) no sucede, por la voz que soy y los departamentos en los que dirijo a este equipo. Hubo un montón de problemas debido a que me senté y no dije nada. Al final estuve tratando de permitir que esa situación se desarrollara por sí sola y darle (a Poole) tiempo para sanar”, añadió.

Las declaraciones de Draymond Green coinciden con las que dio hace un par de días el coach de Warriors, Steve Kerr, asegurando que perdieron confianza a raíz del hecho.

“Cada vez que se pierde algo de confianza, el proceso se vuelve mucho más difícil y se perdió algo de confianza”, dijo Kerr. “Eso es tan directo como puedo ser”, añadió, en referencia al caso de Green y Poole.

Mira el video de las declaraciones de Green a Smith aquí: Draymond speaks on how his altercation with Jordan Poole affected Warriors' season.@Money23Green | @stephenasmith pic.twitter.com/ZSSE3yhyE2— SportsCenter (@SportsCenter) May 17, 2023

