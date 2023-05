Laura Bozzo está abierta a tener una relación con una mujer

Laura Bozzo es anunciada como una de las madrinas de la marcha LGBTQ+ que se celebrará en México en junio, donde la conductora comparte que ha tenido insinuaciones amorosas de parte de mujeres que nunca se concretaron; sin embargo, explica que ahora está abierta a la posibilidad de tener un encuentro romántico con una fémina.

“Han habido, pero no han llegado a lo que yo hubiera querido”.

“Agarres y cosas, pero no, hasta ahora no, tal vez algún día, porque yo nunca niego qué pueda pasar en el futuro. Yo no soy una persona que tenga ese tipo de complejos, si algún día me provoca darle un beso a una mujer, se lo daría”.

La peruana no da importancia a todas las críticas que recibe, pues ella se concentra en el objetivo que tiene en su vida. “Me divierto… que me insulten, que me digan, lo que sea, pero que no me ignoren.

“Mientras yo haga lo que yo siempre he querido hacer, mientras que yo sienta que estoy cambiando la vida aunque sea a una persona, mientras yo sienta que sigo siendo útil, lo que digan de mí, me río; que si vieja, que si momia, que si horrenda, lo que quieran, digan lo que sea, a mí no me importa.

“A mí lo que me importa es dormir con mi consciencia de que algo hice”.

Laura reconoce que es una persona polémica y difícil, pero eso no la detiene de mostrarse tal y como es durante su participación en algún reality.

“Yo (me muestro) con todas mis locuras, mis gritos, las cosas buenas. Yo no soy perfecta, soy una hija de la chin… Soy bipolar, a veces digo una cosa, después me arrepiento, mi hígado habla, no habla ni mi cerebro ni mi corazón, entonces siempre estoy en líos, pero soy yo.

“Estar con una persona como Laura Bozzo es imposible. Yo creo que mejor me quedo solita, porque no sirvo para ser pareja de nadie”.

La presentadora de “Que Pase Laura” aclara que ella no es la responsable de que se hayan presentado casos falsos en su programa.

“No es que yo hubiera traído casos falsos, porque yo no traigo casos. Lo que yo dije es que yo no puedo verificar, como podía en Perú, que los casos fueran cien por ciento reales; eso fue lo que yo dije y jamás contra Imagen, Imagen me dio la mano cuando yo estaba jodida”.

