Laura Bozzo llama bruja a la reina Camila y le rinde homenaje a Lady Di

El 6 de mayo de 2023 es un día que pasó a la historia debido a que se celebró la coronación del rey Carlos III y de su esposa Camila Parker, un hecho que sin dudas abre un nuevo capítulo en la monarquía británica y en el mundo.

La llegada de Carlos al trono de manera oficial se da 9 meses después de la muerte de su madre la reina Isabel II, quien por 70 años ocupó el puesto. Ella nunca abdicó a favor de su hijo, por lo que este tuvo que esperar toda su vida para llegar a este puesto que por nacimiento le correspondía.

Muchas han sido las reacciones sobre esta situación que se esperaba llegara algún día. Laura Bozzo, la famosa presentadora de televisión y ahora DJ, no dejó de manifestar su descontento con la coronación del rey, de su esposa y tampoco se permitió no recordar a Diana de Gales, la primera esposa de Carlos III y madre de sus dos hijos.

“#prohibidoolvidar. Diana la única reina de corazones. Hoy veía la coronación de Carlos y la bruja de Camila y solo recordaba todo el daño que te hicieron, tenías tanto por hacer”, dijo Bozzo junto a un video de Lady Di en una entrevista donde señala que quiere ser la reina del corazón de las personas.

Asimismo, Laura Bozzo le dedicó unas líneas más a Diana de Gales, quien fue amada por los pueblos del mundo debido a su don para conectar con las personas.

“Hoy todo el mundo que te amamos te coronamos Reina de Corazones por tu sencillez, humildad y amor a los más necesitados, por tu valor de enfrentar a una monarquía podrida. Pudiste hacerte la tonta, ignorar que sabías que Carlos tenía a Camila como amante pero no te revelaste, ejemplo para las mujeres alzaste la voz: si no lo hubieras hecho como tantas que se hacen las que no saben nada hoy serías la reina. El mundo te rinde homenaje y en mi caso te mando lluvia de bendiciones hasta el cielo, por siempre nuestra REINA.

