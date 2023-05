Mexicana mató en defensa propia a su violador y fue sentenciada a más de 6 años de cárcel

“Toda esta pesadilla empieza un 7 de mayo de 2021 cuando yo tengo que defender mi vida”, inició la mexicana Roxana Ruiz su relato a Telemundo.

La joven de 23 años pasó 9 meses en prisión en medio de la investigación del caso que culminó con la sentencia en su contra.

En el 2022, el caso fue reabierto luego de que la defensa presentara las pruebas de abuso sexual y de que había actuado en defensa propia.

Sin embargo, el lunes pasado, la jueza del Poder Judicial del Estado de México, Mónica Osorio Palomino, determinó que la víctima utilizó fuerza excesiva al responder al ataque.

La jueza consideró que un golpe en la cabeza habría sido suficiente para defenderse.

Las autoridades judiciales señalaron que la evidencia en corte confirmó exceso en legítima defensa, pues de acuerdo con las pruebas, la joven no solo dejó inconsciente a Sinaí “N” por un golpe en la cabeza, sino que lo asfixió hasta matarlo. Adicional, la mujer le cercenó el cuerpo para intentar abandonarlo en la esquina de la calle Organillero y avenida Chimalhuacán.

“Ya cuando ve que…pues ella entra en ‘shock’ y no sabe qué hacer”, declaró el abogado Ángel Carrera sobre la acción de su clienta.

El representante legal argumentó que no se puede dar por hecho que un golpe detendrá a un violador.

“El sujeto fallece por una asfixia, así que no podemos suponer que ese golpe lo dejó inerme, inconsciente”, planteó Carrera.

La mujer aseguró que está viva porque lo ahorcó con una camiseta.

“El me amenazaba de muerte, me decía que si no me dejaba me iba a matar“, relató la sobreviviente. “Entonces, yo no vi otra salida”, aseguró.

El informe de Milenio señala que durante dos años, Ruiz enfrentó dos procesos penales, uno por el delito de violación a las leyes de inhumación y exhumación, debido a que fue detenida cuando intentaba deshacerse del cuerpo.

La defensa de la familia de Sinaí ‘N’ apeló la decisión para que Ruiz enfrentara el proceso completo. Un juez determinó darle sobreseimiento, por lo que la joven fue juzgada solo por el delito de homicidio.

Posteriormente, la defensa de la mexicana solicitó la reclasificación del delito de homicidio a homicidio con exceso de la legítima defensa. El tribunal falló a su favor, y, luego de nueve meses recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl salió de prisión para enfrentar su proceso en libertad.

En el 2021, su defensa logró que un juez aprobara la suspensión condicional del proceso, por lo que la señalada tendría que pagar 4,801 pesos en seis mensualidades a la familia del atacante.

El abogado apelará la reciente sentencia. En caso de que el Tribunal de Alzada falle en su contra, llevarían el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, detalla la reseña del medio.

La defensa de la convicta tiene un plazo de 10 días para apelar la condena. El fin es que la pena se reduzca o que la joven sea absuelta.