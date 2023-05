Rafa Nadal no jugará en Roland Garros porque no se recupera de su lesión

Este jueves el tenista español Rafael Nadal anunció que no participará en la próxima edición del torneo Ronald Garros, que se disputará entre el 22 de mayo y el 11 de junio.

Vale destacar que Nadal ha ganado esta competición en 14 ocasiones, y aunque quería participar, su lesión se lo impide.

“La evolución de la lesión que me hice en Australia no ha ido como me hubiese gustado. He perdido objetivos por el camino, y Roland Garros se hace imposible“, dijo Nadal en su Academia en Manacor.

“En este momento, no voy a poder estar en Roland Garros. Con lo que es ese torneo para mí, os podéis imaginar lo difícil que es. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses“, agregó el tenista.

Rafa Nadal confirma en conferencia de prensa que no jugará Roland Garros y que intuye que 2024 será su último año. "No es una decisión que tomo yo, es una decisión que toma mi cuerpo. Voy a intentar que el próximo año no sea de comparsa". 🎾❤️☹️pic.twitter.com/8XqAM80W8i — VarskySports (@VarskySports) May 18, 2023

El tenista también intuye que el 2024 pueda ser el último año de su carrera profesional, y que todo va a depender de como evolucione de su lesión

Rafa Nadal padece una lesión en el psoas de su pierna izquierda, y desde enero, cuando la sufrió, no participa en nungun torneo.

Desde ese momento ha decidido renunciar a todos los campeonatos que en un principio tenía previsto disputar.

El tenista solo ha competido en cuatro partidos en lo que va del 2023. Jugó la United Cup y perdió en los dos juegos que participó.

Después, acudió al Abierto de Australia y perdió en segunda ronda, lesionado. Ganó al británico Jack Draper y perdió frente el estadounidense Mackenzie McDonald.

El tenista español anunció entonces la lesión en el psoas y aunque hace tiempo que ha iniciado los entrenamientos en pista, no ha vuelto a un torneo desde mediados de enero.

Nadal se ha perdido la gira por Estados Unidos, los Masters 1,000 de Indian Wells y Miami y la temporada de tierra, entre ellos el Masters 1,000 de Montecarlo, el torneo Conde de Godó de Barcelona, el Masters 1,000 de Madrid y el de Roma.

Con información de EFE.

