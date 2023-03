Rafael Nadal contundente sobre su lesión y posible regreso: “Volveré cuando esté bien. Hay que tener un poquito de paciencia”

El tenista español Rafael Nadal, que hace un par de días anunció que no participará en los venideros torneos Indian Wells y Masters 1,000 de Miami, se refirió al proceso de recuperación que está llevando a cabo y pidió paciencia ante la insistencia de los medios de comunicación por saber cuándo regresará.

Nadal se encontró con la prensa cuando llegaba al estadio Santiago Bernabéu para presenciar el partido de ida por las semifinales de Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona, que terminó 0-1 a favor del conjunto culé, a lo que fue preguntado por su estado de salud actual y el tiempo estimado de recuperación.

“Recuperándome. En Australia tuve una avería bastante importante, desgraciadamente, y está llevando tiempo. Estoy haciendo cada día todo el trabajo que puedo para intentar recuperarme de la mejor manera posible. Y después ya veremos; día a día”, expresó el exnúmero uno del mundo a la Televisión Española.

En ese sentido, también se refirió a su posible fecha de regreso aunque aclaró que no tiene pensado forzar nada. “Si no lo sé yo… imagínate cómo puedo decirlo. No sé. Volveré cuando esté bien. Hay que tener un poquito de paciencia“.

Cabe recordar que Nadal se lesionó el psoas ilíaco de la pierna izquierda mientras disputaba el Abierto de Australia el pasado mes de enero. Según los expertos, este tipo de lesiones llevan un tiempo de recuperación estimado de entre seis y ocho semanas, por lo que esperaba estar listo para Indian Wells.

Sin embargo, el progreso ha sido más lento de lo esperado y no solo no podrá estar en Indian Wells, sino que tampo podrá participar en el Masters 1,000 de Miami, que será el segundo torneo de la temporada de la ATP.

Lea también:

– Continúa el calvario de Rafa Nadal: Las lesiones lo dejan fuera de Indian Wells y Masters de Miami

– Lionel Messi y Rafael Nadal se llenan mutuamente de elogios

– Rafa Nadal aclara las dudas sobre su futuro en el tenis: “Cuando no tenga pasión lo dejaré”