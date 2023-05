Top Chef VIP 2: Génesis Suero interrumpe al chef Toño y él la manda callar

Génesis Suero es una modelo dominicana, que ganó Miss New York USA 2018 y actualmente es una de las famosas que participa en la competencia de Top Chef VIP 2. La modelo está demostrando ser muy buena en la cocina, pero también ha empezado a tener problemas en la competencia.

El día de ayer, por ejemplo, cuando los chefs Antonio De Livier y Adria Marina Montaño estaban evaluando el plato que el equipo de Génesis Suero presentaba sucedió algo inesperado. El Chef Toño no dejó hablar a Génesis. Ésta dice que quería preguntar algo, pero cuando quiso hablar no lanzó ninguna interrogante, sino que dijo: “Le voy a decir algo del plátano verde”.

Esa frase no es una pregunta, ella parecía querer debatir con los jueces y el chef Toño no se lo permitió. Sus mismos compañeros dijeron que a los chefs se les convence con platos, no con discursos.

Antonio De Livier les hizo ver, a todos, que como participantes deben escuchar las evaluaciones que se les realizan, para así aprender y mejorar lo que fallaron. Sebas Villalobos dio su opinión sobre la situación, y con sus palabras dio a entender que si llegas a esa cocina esperando que sólo te digan que tus platos son “hermosos y perfectos”, entonces qué haces ahí. Prácticamente les estás diciendo que lo sabes todo.

Previo a este encontronazo con el chef Toño, Génesis ya había protagonizado una discusión con Laura Zapata en la cocina, mientras preparaban el platillo a presentar.

Luego de este incidente, les recordamos que en esta competencia los jueces son los chefs: Antonio de Livier, Adria Marina Montaño, y Juan Manuel Barrientos. Ellos supervisan la cocina y juzgan los esfuerzos de los concursantes en cada episodio. Deciden quién regresa a la cava y quien sale de la competencia, hasta que uno sea coronado con el título Top Chef VIP.

Los televidentes pueden disfrutar de este programa de lunes a viernes en el horario de las 7/6 C por Telemundo. La audiencia también podrá ponerse al día a través de la app de Telemundo disponible en Google Play Store y en Apple Store, o visitando Telemundo.com

Sigue Leyendo más de Top Chef VIP 2 aquí:

· Top Chef VIP 2: Conoce quién ganó el cuchillo de oro de esta semana

· Top Chef VIP 2: Gilberto Gless se convierte en el tercer eliminado de la competencia

· Top Chef VIP 2: Arturo Peniche rompe en llanto al recordar a su madre con Alzheimer