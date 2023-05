Top Chef VIP 2: Arturo Peniche rompe en llanto al recordar a su madre con Alzheimer

Esta semana en Top Chef VIP 2 hemos podido ver cómo todos y cada uno de los famosos ha abierto su corazón en la cocina al recordar sus mamás. El caso de Arturo Peniche fue muy duro, ya que éste rompió en llanto al recordar a su madre con Alzheimer. Ante este desgarrador recuerdo el actor dijo una de las frases más duras que hemos escuchado en la cocina más famosa de Telemundo: “Ella ya no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella”.

Como Arturo también se expresaron otros famosos, que al recordar a sus mamás rompieron en lágrimas. Su conductora, Carmen Villalobos también homenajeó a su progenitora agradeciendo cada sacrificio que ésta hizo por darle siempre lo mejor. “Hoy en día soy la mujer que soy gracias a mi mamá”, dijo la estrella protagonista de telenovelas como “Sin Senos No Hay Paraíso”, que hoy conduce con suma elegancia y destreza Top Chef VIP 2.

En el caso de Laura Zapata nos topamos con una historia que refleja muchas realidades en el mundo, a ella la terminó criando su abuela. Contó que su mamá la casó con un hombre que nunca la quiso y que terminó haciéndole mucho daño, pero agradece que ésto la llevó a manos de su abuela, a quien amó y cuidó hasta el último aliento. “Viví muchos años sin entender cómo es que mi mamá podía vivir sin mí”, dijo Laurita con mucho dolor. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Este programa de cocina, orientado a toda la familia, también permite que sus famosos tengan un acercamiento diferente a su audiencia. La presión de la cocina y cada reto los lleva a mostrarse sin protección alguna, ya que todos sus sentidos están orientados a subsistir.

Top Chef VIP, por otra parte, es una épica competencia de cocina que presenta a un grupo de reconocidas personalidades que ponen a prueba sus habilidades culinarias para ganar el gran premio en efectivo de $100.000.

Con episodios llenos de risas, comedia, lágrimas, nervios y mucho drama el público vivirá con ellos una de las aventuras más deliciosas de la televisión hispana. Eso sí, en este show sólo sus técnicas en la cocina, acompañadas de un buen sazón, determinarán cada semana quién avanza y quién se va a casa. El desempeño de éstos, además, será juzgado por los reconocidos chefs: Antonio de Livier, Adria Marina Montaño, y Juan Manuel Barrientos.

