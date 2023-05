Audiencia de ‘Despierta América’ reaccionó negativamente ante la conducción de Chiquibaby

La mexicana Chiquibaby fue la protagonista de una de las publicaciones compartidas en la cuenta de Instagram del matutino de Univision. A su vez, posó con una gran sonrisa tras haber estado en repetidas oportunidades en el programa, luego de ausentarse más de seis meses de la televisión.

La comadre de Adamari López tomó la determinación de usar un moño alto para resaltar el maquillaje que lució el pasado viernes en ‘Despierta América‘. A su vez, su atuendo fue un vestido manga larga morado con muchos faralaos que le dieron un toque más sencillo a su look.

‘Despierta América’ de manera constante busca cautivar a los espectadores que día tras día les encanta llenar sus mañanas de alegría, recetas de cocina y noticias en el mundo del entretenimiento. Por ello, decidieron invitar a Chiquibaby al estudio, aunque algunos están pidiendo que lleven a Ana María Canseco.

“@chiquibabyla en @despiertamerica. ¡Gracias por compartir con nosotros!“, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los seguidores de la red social de la camarita se manifestaron tras una de las más recientes publicaciones que compartieron, debido a que rechazan contundentemente que los presentadores que son despedidos de Telemundo sean los que contraten en Univision.

Los internautas aprovecharon para destacar que sí existe un conductor que extrañan mucho y se trata de Carlos Calderón, quien salió de la nómina el mes de enero. Además, a Chiquibaby le dijeron que es momento de buscar orientación de un especialista para mejorar los atuendos que luce para estar en la TV.

“CARLITOS…. Que regrese ya”, “Por no verte deje Telemundo y ahora dejo Univision”, “Despierta América va en decadencia”, “Ay, no más gente de Telemundo por favor con todo respeto @despiertamerica ya tiene su team perfecto y esos de Telemundo sobran! Gracias por la atención please!”, “Qué pereza ver las mismas caras en Telemundo ahora en Univision”, “El que hace falta en @despiertamerica es @carlitoscalderon a él si extraño”, “No, no, no, no”, “Ay no por favor Despierta América no vayan a dejar a la señora”, “Necesitas urgente buscar a una persona que te asesore cómo vestirte. Horrible tu vestido”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

