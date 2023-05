‘Despierta América’ vs. ‘Hoy Día’ compiten por el rating y ambos iniciaron la semana desde Nueva York

El programa ‘Despierta América‘ hace pocos días anunció en la red social de la camarita que estarían este lunes 15 de mayo en la plaza Quisqueya, 237 Dyckman Street, Nueva York 10034. Alto Manhattan, frente al restaurante Mamasushi, fue así como pusieron al tanto a la audiencia para que los que estuviesen cerca se pudieran acercar para compartir con los conductores una mañana distinta.

Raúl González, Francisca, Karla Martínez, Alan Tacher, Patricia Fuenmayor y Satcha Pretto fueron los encargados de alegrarle la mañana a los espectadores que de lunes a viernes se mantienen atentos al contenido que transmiten cada mañana.

“Buenos días, Despierta América”, “Buenos días, bendiciones para todos, abrazos y bienvenidos a NY”, “Por fin sacaron a Satcha Pretto y se la llevaron a Nueva York, eso deben hacer siempre”, “Que bueno que bendigan a otras personas”, “Qué bueno, que tengan éxitos y bendiciones”, “Están todos aquí en NY?”, fueron algunas de las opiniones que dejaron en las publicaciones realizadas hoy.

‘Hoy Día’ también transmitió desde Nueva York

La audiencia de Telemundo también fue sorprendida, debido a que dos de las conductoras de ‘Hoy Día‘ estuvieron llevándoles contenido de entretenimiento desde las calles de Nueva York, y es que se trata de Andrea Meza y ChikyBombom. A diferencia de Univision, ellos no anunciaron que tendrían una transmisión especial desde el mismo lugar.

“¡Qué mejor forma de comenzar la semana que desde Nueva York! Hoy nos morimos de ternura con Leo, el perrito más famoso de Nueva York por su famoso truco: hacerse el muertito”, fue el mensaje que acompañó la postal donde Andrea se ve muy contenta al lado del cachorro mientras lo carga.

“Trato de ver el programa, pero no puedo. No encajan en nada, en otras palabras no sirve”, “Esta imagen lo dice todo. Quien se cuida y quien trata de hacerlo”, “Rolo de barriga cervecera, se le olvidó ponerse la faja”, “Ese gorila en Nueva York“, “La chiki siempre de loca”, “Gracias por todo el amor”, “Andrea que bonito perrito, pero esa cadena, jajaja”, “ChikyBombom siendo ella”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Raúl González hace llorar a sus compañeros de ‘Despierta América’ tras dar detalles de su vida personal

· Francisca posa desde ‘Despierta América’ en una minifalda de cuero negra

· Conductor de “Sin Rollo” en Despierta América, Jomari Goyso, se cambió el nombre, conoce la razón