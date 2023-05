Dania Méndez posa con un enterizo nude y debajo no lleva sostén: hasta Peso Pluma le dio “like”

Dania Méndez es una modelo y creadora de contenido que se dio a conocer en Estados Unidos gracias a su participación en el reality de Telemundo, “La Casa de los Famosos 3”. Previo a este proyecto, en México su nombre no era ajeno para el mundo del espectáculo. Sus millones de seguidores en Instagram se vieron cautivados por ella en “Acapulco Shore”, temporadas 6 y 7. Por esta razón, muchos se refieren a ella como “chica relaity”.

Sin embargo, gracias a la proyección que tuvo el reality de Telemundo Dania Méndez es ahora mucho más popular. Sus fans en redes sociales han incrementado considerablemente y ahora posee más de 4 millones de seguidores en esta plataforma.

Es ahí en donde ha sorprendido a sus “followers” con una publicación en la que aparece modelando un enterizo nude. Esta prenda estiliza su figura y queda tan entallada que se nota que debajo de ésta no lleva sostén, todas sus curvas se marcaron a la perfección con este jumpsuit.

“El trajecito” no pasó inadvertido para Peso Pluma quien no sólo le ha dado like a la estampa, éste también le dejo un mensaje que reza de la siguiente manera: “Ah si !🫶🏻🤎”.

Sobre la vida privada de Méndez se especuló tras su eliminación de La Casa de los Famosos 3. Muchos creían que la amistad que surgió entre ella y Arturo Carmona podría consagrarse lejos de las cámaras de la casa más famosa de Telemundo, pero no pasó. Lo cual también complació a varios de sus fans, porque gracias a las escenas de celos que Carmona protagonizó en el reality los seguidores de la joven influencer lo rechazaban como posible novio.

Su ahora amistad con “Peso Pluma” es otra historia y muchos ya están empezando especular con un posible romance.

