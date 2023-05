Miley Cyrus encontró a su nuevo amor, Maxx Morando, gracias a una cita a ciegas

El nuevo amor de Miley Cyrus es Maxx Morando, batería de la banda Liily. La intérprete de “Flowers” conversó con la revista Vogue y fue ahí en donde reveló que su historia de amor empezó como una cita a ciergas.

“Bueno, fue a ciegas para mí, no realmente para él. Y pensé que lo peor que podría ocurrir es que tuviera que levantarme e irme”, contó Cyrus. Es importante señalar que ahora la joven cantante y actriz es mucho más hermética sobre su vida privada. Por esta razón reveló muy poco sobre su romance con el músico. Sabemos sí que ella es mayor que él por seis años. Mientras Cyrus es ya una mujer de 30, él tan sólo tiene 24.

Según reportó Showbiz, la conversación con Vogue se vio interrumpida por una llamada telefónica. Morando llamó a la cantante y ésta tuvo que contestar, fue ahí cuando se dieron cuenta que el tema ‘Tyrone’ de Erykah Badu, es la canción que ésta ha destinado como tono de llamada para su novio. Este es uno de los temas preferidos de Miley Cyrus. “Lo llamo ‘tono sexy de novio'”, dijo bromeando.

Sobre su nuevo disco “Endless Summer Vacation” y los posibles mensajes ocultos que hay en él no quiso hablar. Prefirió no ahondar en un tema tan incendiario como su pasado con su ex esposo el actor Liam Hemsworth. Aunque gracias a este material muchos han cambiado la percepción que tenían sobre lo que fue su pasado junto al cuñado de Elsa Pataky. Por alguna razón, cuando su matrimonio no funcionó, muchos asumieron que ella era la villana de esta historia.

Lo que sí dijo en relación a esto fue: “No necesito ser una maestra del engaño para la gente. Lo que tenga que incendiarse, se incendiará por sí mismo”, palabras que para muchos de momento resultan ser un tanto misterioras. Esto lo comentó, eso sí, antes de subrayar que no se arrepiente de sus dispares experiencias en el amor. “No quiero borrar mi historial ni que lo borren. Tener una vida interesante ayuda a una narrativa interesante”, concluyó.

Shakira y Miley Cyrus

Cuando Miley Cyrus estrenó la canción y el video de ‘Flowers’, coincidió en tiempo con la “Music Sessions #53” de Shakira con BZRP. El tema de la colombiana estaba cargado de ataques y reproches al que fuera su pareja, Gerard Piqué, luego de la infidelidad de éste con la que aún es su pareja, la española Clara Chía Martí.

Miley y Shakira le cantan al desamor. Sin embargo, la diferencia en la lírica es que la de Miley es mucho más sutil, mientras que con su video musical complementa el mensaje a la perfección, en contra de su ex esposo Liam Hemsworth. Ambos temas son considerados un ajuste de cuentas.

Sigue Leyendo más de Miley Cyrus aquí:

· Conoce el lugar donde Miley Cyrus celebró el lanzamiento de su nuevo álbum

· Conoce la mansión en California donde Miley Cyrus grabó el videoclip de ‘Flowers’

· Miley Cyrus regresará a Disney para el lanzamiento de su octavo disco