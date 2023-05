¿Qué pasó con Gaby Spanic? Audiencia de ‘Top Chef VIP 2’ se preocupa tras su ausencia

La audiencia de ‘Top Chef VIP‘ durante su segunda temporada ha demostrado cierta inquietud debido a la ausencia de una de sus participantes, y es que se trata de la venezolana Gaby Spanic, quien de manera repentina se ausentó de uno de los estudios de Telemundo.

El alejamiento de la actriz no pasó desapercibido porque las publicaciones realizadas en la cuenta de Instagram de ‘Telemundo Realities’ se vieron inundadas de opiniones y preguntas tras no verla participando como el resto, y conociendo que ella no había sido eliminada del reconocido reality show.

En una de las publicaciones a través de la cuenta verificada respondieron lo siguiente: “Por motivos personales no va a continuar con la competencia. Nuestro cariño y respeto para ella”.

La revista People en Español intentó comunicarse con uno de los ejecutivos del canal para confirmar la noticia que dieron a conocer en uno de los mensajes, aunque por más que lo intentaron no obtuvieron resultados positivos, y es que lo mismo ocurrió con Gaby debido a que no quiere hablar de lo ocurrido.

Gaby Spanic se manifiesta en las redes sociales

La actriz venezolana se tomó un espacio en una de las plataformas para explicar que bajo ningún concepto se estaba escondiendo, todo lo contrario, estaba con la frente en alto y aceptó que el reality show, que todavía transmiten por Telemundo, la llevó a encontrar la facultad que tiene para enfrentar los retos.

“Estoy aquí dando la cara, Top Chef ha sido un proyecto donde descubrí de lo que soy capaz. No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar”, comenzó diciendo.

A su vez, descartó considerarse que fuese una persona creída, al tiempo que cree que siempre es juzgada sin realmente conocer lo que tiene que vivir para poder laborar en algunos proyectos.

“No es como dicen varios que tenga el ego inflado o que la industria ha cambiado, porque a veces me tratan igual como una desconocida, pero no soy desconocida, vengo de abajo, de muy abajo y cuando me desmerecen es frustrante porque no es que el público decida en las producciones, son los productores “algunos” que desprecian el verdadero valor de los actores, hemos sido desvalorizados por temor supuestamente para no convertirnos en monstruos”, escribió en una publicación realizada el pasado fin de semana.

