Xavi contra el racismo: “Hay que parar el partido e irnos para casa”

El director técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, se mostró muy contundente ante los actos de racismo que se han vivido en LaLiga durante la última temporada, y que se han acentuado contra el delantero del Real Madrid, Vinícius Jr.

Xavi consideró que estos hechos deberían de combatirse de una manera contundente, pues es un comportamiento inadmisible.

“Sí, se debe parar el partido. Parar el partido e irnos para casa“, comentó Xavi durante la previa del encuentro ante el Real Valladolid.

El estratega recordó cuando era futbolista y su excompañero del Barcelona, Samuel Eto’o sufrió un acto de racismo y amagó con irse al vestuario.

“Hay que parar el partido. Hay que frenarlo. Me da igual el escudo, que sea Vinícius o Eto’o. Es muy desagradable. No lo veo en ningún otro deporte. Ni en el tenis ni en el baloncesto ni en el golf”, agregó.

En este sentido, Xavi insistió en que “da igual la camiseta”, que Vinícius “es persona antes que futbolista” y que hay que “defender al profesional del fútbol”.

Y es que para el técnico catalán no pueden normalizarse unos hechos que solo suceden en un campo de fútbol: “No entiendo como persona y como ciudadano que se tenga que aceptar los insultos. Es la única profesión en la que se acepta. Yo no veo ningún panadero u obrero que reciba insultos en su trabajo. Hay que frenar todo esto. Ves a insultar a un obrero. Seguro que te cae un ladrillo en la cabeza. Yo no tengo que aguantar en mi horario laboral insultos ni desfachateces. Hay que decir basta”.

“No me toca decidir, pero hay que reunirnos y ponernos duros. Es un tema educacional. No se va a un estadio de fútbol a insultar”, concluyó Xavi Hernández.

Con información de EFE.

