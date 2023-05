Lanzan manual para ayudar a nuevos inmigrantes a navegar mejor en la Gran Manzana

Cada día siguen llegando nuevos inmigrantes a la Gran Manzana, que se suman a los más de 80,000 que de manera masiva se estima han arribado desde el 2022 a los cinco condados. Y aunque la Ciudad y organizaciones comunitarias aseguran estar haciendo casi “milagros” para poder tenderles la mano a todos, principalmente a quienes son solicitantes de asilo, ante la falta de recursos, muchos como Yorman Lizarazo, quien llegó desde Barquisimeto, Venezuela, hace dos meses, confiesa sentirse “perdido” en una ciudad nueva para él.

El joven de 23 años advierte que desconoce que además de los servicios de albergue, comida y apoyo legal que ha recibido hasta ahora, hay otros recursos a los que los inmigrantes pueden acceder, sin importar que no tengan papeles, y que tiene los mismos derechos civiles y laborales que cualquier ciudadano.

Por ello, y tratando de hacerles más fácil el camino a los recién llegados y a otros inmigrantes que no conocen sobre el funcionamiento de la Ciudad y el Estado, la organización Make the Road lanzó un manual titulado “Bienvenidos a Casita”, una guía en la que ofrecen información detallada sobre servicios y recursos esenciales que están disponibles, al igual que luces sobre derechos básicos y laborales.

La guía, que se define como “un librito solidario para dar la bienvenida” a los inmigrantes, advierte que aunque Nueva York es un lugar maravilloso, también “puede ser un sitio abrumador y difícil de navegar, especialmente al principio”, por lo que disponible a través de 1,000 cartillas y en Internet, trata de entregar datos concretos sobre sitios y agencias para poder beneficiarse de iniciativas existentes.

Así lo explicó Luba Cortés, coordinadora de Defensa del Inmigrante de la organización Make the Road NY, quien mencionó que en la guía se habla de los derechos básicos que cada quien tiene en la Gran Manzana, y la manera como pueden acceder a educación pública, cómo inscribir a los niños en las escuelas, documentos necesarios, derechos laborales, dónde tomar clases de inglés, cómo conseguir la identificación IDNYC, cómo acceder a programas de salud, centros de albergue y dónde recibir apoyo en casos de inmigracion y asilo. Asimismo, la guía enseña los derechos que los inmigrantes tienen si son detenidos por ICE (“la Migra”).

Manual Bienvenidos a Casita de Make the Road NY./ Edwin Martinez

“Estamos viendo inmigrantes que acaban de llegar al país, y hay muchos servicios que vemos que necesitan como acceso a vivienda, acceso a seguro médico, acceso a comida, entonces para apoyarlos, elaboramos una guía de recursos, informal, pero luego quisimos hacer un proyecto con información que pueda ayudar más a nuestra comunidad, y que los haga sentir bienvenidos a Nueva York, de ahí surgió ‘Bienvenidos a Casita'”, aseguró la líder comunitaria.

“Esta es una guía comprensiva con información útil y necesaria sobre si hay cosas con inmigración, cómo aplicar al seguro, o al IDNYC. Tratamos de incluir todo para darles esos recursos y que se sientan empoderados, y ojalá pueda proveerles un poquito de alivio”, dijo.

La guía sin embargo no pretende advertir a los recién llegados sobre los deberes que tienen en su proceso de adaptación a la Gran Manzana, lo que la defensora de los inmigrantes asegura sería una manera de avivar el discurso y la retórica contra-inmigrante.

“En el manual incluímos una parte sobre la interacción con el sistema criminal que puede poner en peligro los casos migratorios, pero no entramos en detalle, porque creo que como organización, nuestra ideología es que no debemos criminalizar a las personas, y creemos en la justicia restaurativa. Por eso si alguien comete un error, creemos que como comunidad debemos apoyarlos y guíarlos para que puedan ser reintroducios”, dijo la organizadora de Make the Road NY, agregando que en los talleres que realizan tocan asuntos específicos sobre normas de comportamiento social y consecuencias.

“Sabemos que hay muchas cosas culturales que pueden ser un shock para las personas que llegan nuevas, pero creo que la gente ha estado aclimatándose bien y no queremos empujar una retórica anti-inmigrante”, argumentó.

Raiza Guevara, quien llegó a Nueva York hace apenas tres meses, y quien está tomando clases de inglés y de OSHA en Make the Road, aseguró que tener una guía como “Bienvenidos a Casita”, hará más fácil las cosas para los nuevos inmigrantes.

“Cuando uno llega aquí, uno llega sin saber a dónde digirse, ni donde buscar nada. Es difícil no solo estar lejos sino saber cómo empezar a abrirse camino. Por eso una guía como esta es de gran utilidad, porque en ella encuentro información sobre escuelas, médicos, abogados y nos sirve de mucho”, aseguró la venezolana, originaria del estado Aragua, quien es madre de dos niños, y quien vive en un refugio en Manhattan.

A pesar de destacar el valor de la nueva guía, la madre de familia aseguró que también es necesario que se cree material sobre los deberes y datos generales que puedan educar a inmigrantes recién llegados sobre lo que se puede y se debe y lo que no se debe ni puede hacerse en la Gran Manzana, no solo para tener una mejor inmersión, sino para evitar problemas con la ley.

Luba Cortés, coordinadora de Defensa del Inmigrante de la organización Make the Road.

“Nosotros venimos de países donde ciertas cosas como (orinarse en la calle, manejar motos pequeñas sin registro, estacionar en zonas no permitidas), suelen ser más comúnes y no pasa nada, y muchos piensan que si lo hacen no hay consecuencias serias. Por eso creo que sería bueno que esté reflejado ‘esto es lo que no debes hacer’. A veces muchos cometen errores sin saberlo. Hay que aprender que hay que cuidarse de hacer cosas malas, porque hay consecuencias”, dijo la solicitante de asilo, quien advirtió que la gran mayoría de recién llegados sigue las leyes y las normas, pero destacó que no faltan los que se salen de la norma.

“Creo que tenemos que tomar control de lo que estamos haciendo y entender que no todo es hacer las cosas a mi manera y ya, porque así como tenemos derechos, tenemos que cumplir deberes y portarnos de la mejor manera para hacer una comunidad agradable para todos”, agregó la inmigrante, quien de paso envió un mensaje a quienes han querido criminalizar y ver con malos ojos a los recién llegados.

“No somos malos, no todos tenemos el mismo pensar. Vinimos a hacer las cosas lo mejor posible, a prepararnos, a tener una mejor vida y no a hacer lo malo. Somos personas buenas que estamos buscando hacer lo correcto”, dijo la venezolana.

Datos sobre el manual de apoyo para nuevos inmigrantes