Vladimir Guerrero aconseja a su hijo: “Olvídate de los Yankees”

Con el pasar de los años Vladimir Guerrero Jr. ha creado una pequeña rivalidad deportiva con los New York Yankees, el toletero lleva 71 encuentros en su carrera frente a ellos y ha despachado 15 cuadrangulares, 48 impulsadas y tiene un promedio de por vida de .291 frente a los del Bronx

Esta rivalidad a veces pasa más allá del campo, pues el joven pelotero ha dejado claro en varias ocasiones que jamás jugaría con los New York Yankees. Estos comentarios reiterativos por parte del inicialista de los Toronto Blue Jays no le cayeron bien a su padre, quien tuvo que darle un pequeño jalón de orejas.

“Yo siempre lo he dicho, uno no puede hablar tanto de la misma cosa. La última vez que lo dijo, lo halé y le dije ‘oye, ya olvídate de los Yankees, olvídate de lo que pasó. Ponte a trabajar que tú no sabes cuál es el equipo que te va a dar el dinero’”, comentó Vladimir Guerrero Sr. en una entrevista con el periodista Satosky Guerrero.

Esta declaración del actual Salón de la Fama de Cooperstown vienen luego de que su hijo comentara en una entrevista que: “Ni por un billón de dólares firmaría con los Yankees”.

Vladimir Guerrero Jr. /Getty Images

La razón del odio a los Yankees

Hace poco Guerrero Jr. también comentó la razón por la que tiene un cierto odio hace el equipo de Nueva York y se remontó a la época donde su padre era jugador activo. El Júnior fue al Yankee Stadium a ver su padre jugar, pero pasó un mal rato cuando lo sacaron de su asiento para dárselo al hijo de un jugador de los Yankees. Desde ese momento el pequeño Vladimir le tomó cierto desprecio al equipo.

“Ya eso pasó y él tenía como siete u ocho años me dijo ‘ok, está bien’, pero no me dijo más nada. Eso es innecesario, ya está bueno. Ya lo ha dicho tres o cuatro veces, no hay necesidad que todo el mundo te pregunte y tú de una vez decir que no quieres jugar con alguien. Yo lo que decía es que si me aceptan como yo soy, yo juego con cualquier equipo”, explicó el exjugador.

Por ahora Guerrero Jr. se mantiene firme en su decisión de no jugar nunca con los Yankees, mientras que su padre intenta hacer que el pelotero nacido en Canadá olvide el episodio vivido en el Yankee Stadium.

