Yailin ‘la más viral’, ex de Anuel AA, presume sus grandes curvas, pero la critican por ‘abusar’ del photoshop

Yailin ‘la más viral’ enciende las redes cada vez que aparece con una picante publicación. La ex pareja de Anuel AA y madre de Cattleya ha causado sensación nuevamente con unas atrevidas fotos que le han valido cientos de críticas.

La joven dominicana presumió sus curvas en un atuendo de falda y top que dejo todo su plano abdomen al descubierto. Para estas fotografías posó desde el exterior de una lujosa casa, específicamente en el área de la piscina que cuenta con varias palmeras que le dan un toque muy tropical.

En dos fotos posa de frente, presumiendo todas sus curvas desde ese ángulo y en una de ellas posa de espaldas, mostrando la parte de atrás de su figura.

Sin embargo, más allá de la figura, hubo mensajes que aseguran que en estas fotos la dominicana ‘abusó’ del uso del photoshop.

“Ay dios mío tanto Photoshop parece de caricatura sus fotos! Puras mentiras”, “No entiendo por qué le pone tanto photoshop a las fotos! Se mata editando las fotos y después sube un video donde se ve real”, “El ombligo te quedó mal en las dos fotos”, “Pero por qué abusar del photoshop. O sea en serio ¿crees que no se da cuenta el público? Is to much” y “Pero cuál es la necesidad de perfeccionarse en una foto a tal punto dios mioooo! Muy bien un filtro, pero que estrés quieren ser “perfectas”, si supieran los artistas que se ven mejor sin tanto photoshop” son algunos de los mensajes que le han dejado los internautas.

“Acostúmbrate a ganar en silencio y qué el mundo piense que vas perdiendo”, fue el mensaje que Yailin ‘la más viral’ dejó para acompañar las imágenes que le han valido cientos de críticas y de acuerdo a varios otros mensajes de los internautas podría estar relacionado con su ex pareja Anuel AA.

