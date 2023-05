Karol G presume su ‘Makinón’, mientras Yailin le envía un mensaje muy directo

Karol G a tan solo pocos minutos de que Yailin ‘la más viral’ decidiera enviar un mensaje muy directo, apareció en su cuenta de Instagram presumiendo su lindo auto Ferrari, el cual cambió de color.

La cantante colombiana publicó en sus historias un video en el que se ve su Ferrari, que ahora es rosado y brillante. Este carro se lo compró la artista cuando cumplió 30 años y originalmente era de color blanco, luego fue azul y ahora es rosa como su pelo.

Este video de Karol G llegó tan solo minutos después de que Yailin ‘la más viral’ le enviara un mensaje muy directo a través de una publicación en su cuenta de Instagram. La dominicana y expareja de Anuel AA, quien también mantuvo una intensa relación con la cantante de ‘Provenza’, decidió escribir en una foto que compartió desde el estudio el nombre del álbum de Karol G.

“Mañana será bonito”, dijo Yailin ‘la más viral’ mientras presume su plano abdomen, a pocas semanas de dar a luz a su hija Cattleya, mientras graba nueva música.

Los internautas rápidamente reaccionaron ante esta situación. Dicen que la dominicana ha comenzado a facturar tras su fallida relación con Anuel AA y quiere hacerlo colgándose de Karol G. También dijeron que les parece una actitud inmadura por parte de la intérprete y bailarina y que debería de una vez por todas superar a Karol G, a quien Anuel AA anda también enviando mensajes muy directos y se presume que la quiere de regreso

“¿Los esposos colgándose de la fama de KG”, “Ya es hora de que Yailin facture también”, “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “Esta quiere ser el centro de atención”, “Ni Netflix se atrevió a tanto”, “No tienes otra frase? Sé auténtica niña” y “Pero nena supera a la bebecita. Qué pasa mi niñaaaaaa” son parte de esos mensajes que le dejaron a Yailin. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

